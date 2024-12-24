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布萊格曼談約陷入停滯　太空人總管：已提出很有競爭力的報價

▲布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／路透）

▲布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

休士頓太空人隊周一宣布簽下前響尾蛇隊一壘手沃克（Christian Walker），雙方簽訂3年總值6,000萬美元（逾19.6億新台幣）合約。這項補強加上先前從小熊隊交易來的內野手佩瑞德茲（Isaac Paredes），明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）可能留不住。

太空人總管布朗（Dana Brown）表示，「我們提出了很有競爭力的報價想留住布萊格曼，但談判陷入停滯。我們不能坐等，必須尋求其他選擇。目前的規劃是佩瑞德茲守三壘，沃克守一壘。」

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33歲的沃克過去八季效力響尾蛇隊，累計146支全壘打、442打點，打擊率2成51；近三年都獲得金手套，2023年更隨響尾蛇隊打進世界大賽，繳出33轟、103打點的成績。本季雖因左側腹肌拉傷缺陣一個多月，仍有26轟、84打點的表現。

「我一直在關注這支球隊，那種銳氣、能量、期待，你可以感受到他們上場時的標準。」沃克談到加盟太空人的心情時說，「我很興奮能成為其中的一份子，也期待能和艾圖維（Jose Altuve）一起打球，向他學習。」

對於球迷關心球隊近年陸續失去史普林格（George Springer）、柯瑞亞（Carlos Correa），現在可能連布萊格曼也要離隊的情況，布朗強調，「我要告訴球迷，我們非常專注於保持競爭力，目標是贏得分區冠軍並重返世界大賽。有了這些補強，加上我們穩定的投手群，我相信我們能在季後賽走得很遠。」

太空人本季雖連續第四年贏得美聯西區冠軍，但在外卡賽遭老虎隊橫掃出局。球隊在釋出表現不佳的阿布瑞尤（Jose Abreu）後，急需補強一壘手戰力，這次簽下沃克正是朝著重返世界大賽的目標邁進。

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