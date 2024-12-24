大谷翔平入選MLB年度十大球星　連愛犬也獲讚「超可愛」

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

MLB官方網站於24日公布「2024年代表性10大選手」名單，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平入列，成為年度標誌性人物。

這份名單的評選標準著重於「對體育界產生重大影響」以及「最令人印象深刻的表現」。大谷翔平在加入道奇隊的首個賽季就展現出驚人實力，不僅幫助球隊奪得世界大賽冠軍，更創下MLB史上首次「50轟50盜」的偉大紀錄，並獲得生涯第三座MVP殊榮。

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MLB官方網站在報導中特別讚揚，「他加入了棒球界最富有、最成功的球隊，並讓球隊變得更強。」值得注意的是，報導還提到大谷在面對場外狀況時，依然保持出色表現，並期待他重返投手丘後會有更精彩的演出。

除了場上成就，報導也提及大谷的私生活，包括他在2月宣布與真美子結婚的喜訊，以及他那隻「非常非常可愛的狗」Dekopin，顯現這位日本巨星在場內外都備受關注。

這份10大選手名單還包括洋基隊的賈吉（Aaron Judge）、道奇弗里曼（Freddie Freeman）等明星球員。

【2024年MLB代表性10大選手完整名單】

大谷翔平（道奇隊）

賈吉（洋基隊）

史庫柏（老虎隊）

賽爾（Chris Sale）（勇士隊）

弗里曼（道奇隊）

索托（Juan Soto）（洋基隊）

林多（Francisco Lindor）（大都會隊）

小惠特（Bobby Witt Jr.）（皇家隊）

史金恩茲（Paul Skenes）（海盜隊）

克拉賽（Emmanuel Clase）（守護者隊）

▲弗里曼（Freddie Freeman）。（圖／路透）

