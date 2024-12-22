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奈勒兄弟檔分道揚鑣！守護者、響尾蛇完成重磅交易

▲▼J.奈勒Josh Naylor。（圖／達志影像／美聯社）

▲J.奈勒（Josh Naylor）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟知名的打擊型一壘手奈勒（Josh Naylor）即將換新東家！亞利桑那響尾蛇隊在週六晚間宣布，以新秀右投切科尼（Slade Cecconi）和一個競爭平衡輪 B 輪選秀權，從守護者隊交易來這位剛締造生涯年的重砲手。

27歲的奈勒在 2024 賽季繳出亮眼成績單，不僅首度入選明星賽，更在 152 場出賽中轟出 31 發全壘打、累積 108 分打點，都是個人新高。這位在 2015 年被馬林魚隊以首輪第 12 順位選進的左打者，生涯打擊三圍為 .243/.320/.456。

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值得一提的是，奈勒與弟弟小奈勒（Bo Naylor）在守護者合作期間，曾創造令人難忘的歷史時刻。2024年4月11日對白襪之戰，兄弟倆在第四局先後開轟，寫下大聯盟自1900年以來第10次、守護者隊史第2次兄弟同局全壘打的紀錄。當天比賽，這對兄弟更在延長賽上演好戲，先後敲出追平分與再見安打，帶領球隊以7比6逆轉奪勝。

不過，這對默契絕佳的兄弟檔即將分道揚鑣。奈勒將前往響尾蛇，接替已與休士頓太空人簽下三年約的華克（Christian Walker）空缺的一壘手位置。而守護者也立即補強，以一年1,200萬美元網羅剛在雙城隊獲得生涯首座金手套的老將桑塔納（Carlos Santana）。

至於響尾蛇送出的 25 歲右投塞科尼，在剛結束的賽季出賽 20 場（先發 13 場），繳出 6.66 的防禦率，期待在新環境能有更好的發展。

關鍵字： 大聯盟交易一壘手奈勒響尾蛇

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