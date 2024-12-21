佐佐木朗希多隊鎖定！費城人無緣面談 小熊積極爭取

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

效力於日職羅德隊的王牌投手佐佐木朗希以入札制度挑戰大聯盟市場，吸引多支球隊爭相競逐。然而，大聯盟官網費城人專欄記者卡薩拉（Paul Casella）於美國時間20日透露，費城人隊至今尚未與佐佐木進行面談，也沒有相關安排。

費城人棒球運營總裁唐布羅斯基（Dave Dombrowski）在接受卡薩拉採訪時表示，「目前為止，我們尚未受到邀請與他進行面談。我們已經送出初步資訊，並表達出非常希望進行簡報的意願，但仍未被納入會談名單中。」

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費城人對佐佐木的高度興趣溢於言表，但目前遺憾未獲機會展現誠意。 與此同時，芝加哥小熊隊持續展現積極態度。據報導，小熊已完成與佐佐木及其經紀人沃夫（Joel Wolfe）的初步簡報，並計畫展開進一步面談。

小熊陣中已有兩位日籍球員，包括投手今永昇太及外野手鈴木誠也，兩人均為沃夫的客戶。 球隊總裁傑霍耶（Jed Hoyer）表示，「誠也和昇太在這裡有非常好的經驗，我們相信小熊是一個對日籍球員極具吸引力的地方。」

佐佐木朗希的簽約競爭愈發激烈，包括道奇及教士在內的多支球隊被視為佐佐木的潛在下家，未來數周預計還有更多球隊加入競爭行列。