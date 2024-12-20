運動雲

>

與甜瓜一起進入2025名人堂候選名單　魔獸驚訝：我還沒退休

記者游郁香／綜合報導

2025年籃球名人堂候選名單今(20)日揭曉，與天王詹姆斯(LeBron James)同為2003梯的「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)有望以兩種不同的身份入選，「魔獸」霍華德(Dwight Howard)也在名單上，過去曾被歷史75大球星榜單遺漏的他又驚又喜，「我還沒退休，但我會接受。」

入圍2025年名人堂候選名單的球星，包括10屆全明星前鋒「甜瓜」安東尼，「魔獸」霍華德、昔日灰熊禁區招牌小賈索(Marc Gasol)和「阿嬤」史陶德邁爾(Amare Stoudemire)，其中與仍在NBA征戰的天王詹姆斯同梯的「甜瓜」，還以「2008年美國奧運男籃」的身份入選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼湖人小喬丹、霍華德。（圖／路透）

▲霍華德。（圖／路透）

看到自己進入名人堂候選名單，「魔獸」霍華德直呼，「哇，我很驚訝！」不過他也強調，「我還沒退休，但我會接受。我非常感激，只希望他們不要像上次名單那樣對待我。」他所說的應該是他被NBA歷史75大球星榜單遺漏一事。

其他入圍者還有WNBA球星柏德(Sue Bird)、摩爾(Maya Moore)、福爾斯(Sylvia Fowles)和霍爾茲克勞(Chamique Holdsclaw)；NBA教練瑞佛斯(Doc Rivers)和多諾萬(Billy Donovan)；熱火老闆阿里森(Micky Arison)；岡薩加男籃教練菲尤(Mark Few)以及前愛荷華女籃教練布盧德(Lisa Bluder)。

▲▼甜瓜安東尼親自飛到巴黎觀看美國男籃奧運賽事 。（圖／達志影像／美聯社）

▲安東尼親自飛到巴黎觀看美國男籃奧運賽事 。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，名人堂入圍資格有所更動，將候選人從退役到有資格被提名的「等待時間」從3個賽季縮短為兩個賽季，這一變更得到了名人堂理事會一致通過。

名人堂主席柯蘭吉羅(Jerry Colangelo)表示，「為了更及時地認可那些潛在首輪候選人的傑出職業生涯，理事會適當地縮短了等待期。我們對此變化感到興奮，並相信在人們對他們的貢獻仍記憶猶新時，予以表彰是既有意義又有影響力的。」

決選名單將在當地時間明年2月14日出爐，最終獲選名單預計4月5日公布。

▲霍華德。（圖／台北野馬隊提供）

▲霍華德。（圖／台北野馬隊提供）

關鍵字： NBA名人堂籃球魔獸霍華德甜瓜安東尼

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

兄弟首位FA出走！陳子豪10年合約總值破張育成　晉升「億元男」

兄弟首位FA出走！陳子豪10年合約總值破張育成　晉升「億元男」

陳子豪離開幾乎成定局！兄弟：持續等待最終結果

陳子豪離開幾乎成定局！兄弟：持續等待最終結果

4隊端10年大約搶重砲！陳子豪選定味全龍　昨赴天母會面談細節

4隊端10年大約搶重砲！陳子豪選定味全龍　昨赴天母會面談細節

陳子豪離開兄弟　點頭味全龍5+5年合約

陳子豪離開兄弟　點頭味全龍5+5年合約

陳子豪創高中選秀FA轉隊首例！明年4月龍象大戰重返兄弟主場

陳子豪創高中選秀FA轉隊首例！明年4月龍象大戰重返兄弟主場

WBSC世界排名積分計算方式改變！2025年起正式實施

WBSC世界排名積分計算方式改變！2025年起正式實施

大谷翔平再創「唯一」紀錄！近35年MLB僅此一人

大谷翔平再創「唯一」紀錄！近35年MLB僅此一人

「這可能是最後合約」詹子賢感性談續留兄弟想法

「這可能是最後合約」詹子賢感性談續留兄弟想法

味全龍明年海外交流賽　出征沖繩對決日職火腿

味全龍明年海外交流賽　出征沖繩對決日職火腿

統一獅犒賞韓國旅遊　明年1月10日開訓

統一獅犒賞韓國旅遊　明年1月10日開訓

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

熱門新聞

兄弟首位FA出走！陳子豪10年合約總值破張育成　晉升「億元男」

陳子豪離開幾乎成定局！兄弟：持續等待最終結果

4隊端10年大約搶重砲！陳子豪選定味全龍　昨赴天母會面談細節

陳子豪離開兄弟　點頭味全龍5+5年合約

陳子豪創高中選秀FA轉隊首例！明年4月龍象大戰重返兄弟主場

WBSC世界排名積分計算方式改變！2025年起正式實施

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

2陳子豪確定離開兄弟！新東家待確認

34隊端10年大約　陳子豪選定味全龍

4陳子豪離開兄弟　點頭味全5+5年合約

5陳子豪首創一紀錄！明年4月返娘家

最新新聞

1味全連搶朱育賢、陳子豪　「滅頂」發起人：謝謝你，魏應充

2入名人堂候選名單　魔獸：我還沒退休

34名FA合約總值皆破4千萬　中職「大頂薪」

4陳子豪離開兄弟　點頭味全5+5年合約

5WBSC世界排名積分計算方式改變！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

旅日好手孫易磊返母校　清宮幸太郎讚東園國小設施很厲害

12強冠軍特展有望明年元旦登場　蔡其昌：分享台灣人共同榮耀！

秒答孫易磊「很可愛」　清宮幸太郎被逗樂笑呵呵

被林安可形容野球魂人物　清宮幸太郎不敢拚全壘打：我會輸！

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366