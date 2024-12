與甜瓜一起進入2025名人堂候選名單　魔獸驚訝：我還沒退休

記者游郁香/綜合報導

2025年籃球名人堂候選名單今(20)日揭曉,與天王詹姆斯(LeBron James)同為2003梯的「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)有望以兩種不同的身份入選,「魔獸」霍華德(Dwight Howard)也在名單上,過去曾被歷史75大球星榜單遺漏的他又驚又喜,「我還沒退休,但我會接受。」

Dwight Howard, Carmelo Anthony, Marc Gasol, and Amar’e Stoudamire are among eligible NBA Hall of Famers this year ???? pic.twitter.com/3Tkau0j4Z7