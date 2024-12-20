與甜瓜一起進入2025名人堂候選名單　魔獸驚訝：我還沒退休

記者游郁香／綜合報導

2025年籃球名人堂候選名單今(20)日揭曉，與天王詹姆斯(LeBron James)同為2003梯的「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)有望以兩種不同的身份入選，「魔獸」霍華德(Dwight Howard)也在名單上，過去曾被歷史75大球星榜單遺漏的他又驚又喜，「我還沒退休，但我會接受。」

Dwight Howard, Carmelo Anthony, Marc Gasol, and Amar’e Stoudamire are among eligible NBA Hall of Famers this year ???? pic.twitter.com/3Tkau0j4Z7 — Legion Hoops (@LegionHoops) December 19, 2024

入圍2025年名人堂候選名單的球星，包括10屆全明星前鋒「甜瓜」安東尼，「魔獸」霍華德、昔日灰熊禁區招牌小賈索(Marc Gasol)和「阿嬤」史陶德邁爾(Amare Stoudemire)，其中與仍在NBA征戰的天王詹姆斯同梯的「甜瓜」，還以「2008年美國奧運男籃」的身份入選。

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▲霍華德。（圖／路透）

看到自己進入名人堂候選名單，「魔獸」霍華德直呼，「哇，我很驚訝！」不過他也強調，「我還沒退休，但我會接受。我非常感激，只希望他們不要像上次名單那樣對待我。」他所說的應該是他被NBA歷史75大球星榜單遺漏一事。

其他入圍者還有WNBA球星柏德(Sue Bird)、摩爾(Maya Moore)、福爾斯(Sylvia Fowles)和霍爾茲克勞(Chamique Holdsclaw)；NBA教練瑞佛斯(Doc Rivers)和多諾萬(Billy Donovan)；熱火老闆阿里森(Micky Arison)；岡薩加男籃教練菲尤(Mark Few)以及前愛荷華女籃教練布盧德(Lisa Bluder)。

▲安東尼親自飛到巴黎觀看美國男籃奧運賽事 。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，名人堂入圍資格有所更動，將候選人從退役到有資格被提名的「等待時間」從3個賽季縮短為兩個賽季，這一變更得到了名人堂理事會一致通過。

名人堂主席柯蘭吉羅(Jerry Colangelo)表示，「為了更及時地認可那些潛在首輪候選人的傑出職業生涯，理事會適當地縮短了等待期。我們對此變化感到興奮，並相信在人們對他們的貢獻仍記憶猶新時，予以表彰是既有意義又有影響力的。」

決選名單將在當地時間明年2月14日出爐，最終獲選名單預計4月5日公布。

▲霍華德。（圖／台北野馬隊提供）