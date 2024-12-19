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狂投三分球讓NBA比賽變難看？　主席：重點是進攻多樣性

▲塞爾提克場均出手51次三分球，將打破NBA紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克場均出手51次三分球，將打破NBA紀錄。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

近年三分球投射成為NBA球隊的主流進攻手段，波士頓塞爾提克本季場均出手51次三分球，若持續到季末，他們將輕鬆打破單季三分球出手數紀錄，但球迷對此打法不買單，紛紛表示現在NBA比賽很難看，聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）對此發表看法，他不贊同三分球出手次數是主因，直言就算改三分線距離也沒幫助。

席爾瓦表示，聯盟會關注觀眾認為NBA的進攻「像同個模子刻出來，球隊互相模仿」的觀點，但他不認為是三分球出手次數的問題，席爾瓦稱是進攻需要更有多樣性，才能改善。

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▲▼塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

席爾瓦補充道，「從歷史上看，我們曾經改動過三分線，這不是一個解決方案，因為我們查看比賽和數據後認為，這不會增加中距離跳投的出手次數，而是會讓籃下更加擁擠。」席瓦爾稱，如果球迷是想要球員在更多不同位置出手的話，單改變三分線距離無法解決。

▲NBA主席席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA主席席爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》數據分析師古德斯貝瑞（Kirk Goldsberry）透露，席爾瓦2019年曾請他展示關於三分球投射的研究和看法，競賽委員會討論了在發展聯盟實驗不同的三分線位置，當「完全取消底角三分」的想法被提出時，塞爾提克總管史蒂文斯（Brad Stevens）激動表示，「絕對不行，這樣就再也看不到灌籃了，這會毀掉空間感。」

古德斯貝瑞同意這個觀點，他認為空間擁擠、少了灌籃，比賽並不會變好看。

關鍵字： NBA席瓦爾三分線塞爾提克

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