湖人交易詹皇、戴維斯可能性曝　洛城補強瞄準強森、庫茲馬等9人

記者游郁香／綜合報導

排名跌到西區第10的湖人，陣中雙巨頭詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)近來都捲入交易傳聞，不過隨隊記者布哈(Jovan Buha)透露，據他得到的消息，洛城目前沒有交易詹皇或AD的打算，而是致力於改善現有陣容，在他們補強雷達上的球員多達9人。

▲湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／路透）

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湖人11月一度拉出6連勝，繳出10勝4敗的佳績，但近1個月，戰績雪崩式滑落，過去10戰輸了6場，僅以14勝12敗排在西區第10，外界對洛城高層何時會啟動交易高度關注。《The Athletic》的湖人記者布哈表示，可以確定的是，詹姆斯與戴維斯不會被交易，「除非他們要求離開洛杉磯。」

布哈說，最近有一些媒體和球迷呼籲拆散現有陣容並交易詹姆斯和戴維斯，但球隊和聯盟消息來源向他透露，湖人目前沒有這種打算，「他們不打算嘗試交易詹姆斯和戴維斯，來看看能換回什麼。他們正在努力改善這個陣容，提升支援陣容，以衝擊總冠軍。」

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》先前就指出，湖人可能進行交易的時間點落在明年1月下旬或2月初，如此一來他們將有更多時間觀察幾名傷兵如范德比爾特(Jarred Vanderbilt)、伍德(Christian Wood)等歸隊後，能否填補輪替陣容中的一些漏洞，「但如果湖人較早進行交易，交易網羅瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)、強森(Cam Johnson)或芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)將是最實際的選擇。」

▲籃網強森（左）。（圖／達志影像／美聯社）

除了以上3人，最近和湖人牽扯在一起的球員還有爵士凱斯勒(Walker Kessler)、塞克斯頓(Collin Sexton)、暴龍布朗(Bruce Brown Jr.)、拓荒者格蘭特(Jerami Gran)、威廉斯三世(Robert Williams III)以及巫師庫茲馬(Kyle Kuzma)等6人。

根據《The Athletic》的消息，湖人不會積極「參與」熱火一哥巴特勒(Jimmy Butle)、鵜鶘「小KD」英格雷(Brandon Ingram)或2屆灌籃王拉文(Zach LaVine)的交易。

▲巫師庫茲馬 。（圖／達志影像／美聯社）