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大谷效應再擴張！JAL攜手MLB合作 影響力驚人

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本航空（JAL）正式宣布與美國職棒大聯盟（MLB）締結國際夥伴合作協議，這項消息於12日公佈後引發熱議。JAL早在2018年便與道奇隊球星大谷翔平簽下個人贊助合約，而此次更將合作範圍擴大至整個MLB，讓外界驚嘆「大谷翔平的影響力真是驚人！」「JAL的贊助版圖太強大了！」

據日媒報導JAL長年支持包括松井秀喜等多位旅美日籍球星，並指出，「近年來，隨著越來越多的日本選手在MLB大放異彩，前往美國觀賽的日本球迷也日益增加，JAL作為飛行服務的提供者，致力於滿足球迷的需求。未來，JAL將與MLB攜手合作，讓曾經遙不可及的美國職棒變得更加貼近大家，提供更豐富的觀賽機會。」

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大谷翔平自加盟道奇後，其商業影響力更達巔峰。多家日本企業紛紛與道奇隊合作，據報道，球團因此獲得至少1億美元的收益。而2023年MLB的總收入更高達116億美元，顯見美國職棒的強大市場規模。

即便賽季結束，「大谷效應」依然勢不可擋。日本網友們紛紛留言，「以後出差就選JAL了！」「如果ANA代表道奇，那JAL已經直接代表MLB了！」「太猛了吧！我都看三遍確認了」「ANA贊助道奇，JAL則贊助MLB，這真是太狂了！」

關鍵字： 日本航空MLB大谷翔平合作協議商業影響力

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