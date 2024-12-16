中國一姐換人？王祉怡積分破10萬僅次安洗瑩　戴資穎排名8年新低

???? BWF World Ranking

???? Women's Singles

???? 17 December 2024



Han Yue ???????? achieves new career high as #5 after #BWFWorldTourFinals2024.

Aya Ohori ???????? and Supanida Katethong ???????? each rise to #7 and #9, both new career highs too. pic.twitter.com/0W8t0uUWhJ — Statminton (@Statminton) December 15, 2024

記者游郁香／綜合報導

24歲的中國女將王祉怡昨(15)日在BWF年終總決賽封后，積分正式突破10萬大關，以100395分穩居世界第2，僅次南韓球后安洗瑩的109267分，而台灣一姐戴資穎10月申請世界排名保護，隨著積分持續下滑到70621分，跌到了個人8年來新低的世界第8。

▲台灣一姐戴資穎。（圖／Badminton photo提供，下同）

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今年年終賽女單4強大洗牌，去年冠軍得主戴資穎因雙膝傷勢，在10月申請世界排名保護後就高掛免戰牌，去年亞軍西班牙名將馬琳在巴黎奧運受重傷，未來是否會回歸賽場成了未知數，中國一姐陳雨菲則暫別羽壇，僅南韓球后安洗瑩連2年打進年終賽4強，不過小安也沒能挺進決賽。

All-Chinese contest sees Han Yue ???????? and Wang Zhi Yi ???????? go for gold. #BWFWorldTourFinals #Hangzhou2024 pic.twitter.com/IKz4u3UHXx — BWF (@bwfmedia) December 15, 2024

本屆年終賽由中國24歲女將王祉怡封后，她本周積分突破10萬大關，來到100395分，穩居世界第2，僅次於安洗瑩的109267分，打出「接班」中國一姐的氣勢。

最新女單世界排名第3的是日本一姐山口茜，第4為同樣申請世界排名保護的陳雨菲，今年年終賽亞軍韓悅竄升第5名，寫下生涯最佳。

10月就申請世界排名保護的台灣一姐戴資穎，積分持續減少到70621分，排名跌到了個人8年來新低的世界第8，這是小戴自2016年9月23日以來的最低排名，她前一次在10名之外，則得追溯到2013年6月11日。