王威晨看台灣奪冠笑言會比陳傑憲更快哭　期待平野與BigBoss比帥氣

▲林安可、清宮幸太郎、王威晨。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟繼今年與讀賣巨人交流賽之後，明年將有機會再與日本火腿交流，隊長王威晨除了對賽事躍躍欲試之外，也很期待見到相當有話題性的火腿監督「Big Boss」新庄剛志，也希望兄弟總教練平野惠一可以互別苗頭。

12強中華隊奪冠，王威晨表示：「冠軍戰在家裡收看，很激動，想像一下如果自己在團隊中，可能會比（陳）傑憲更快爆哭，眼角都已經有淚水。」他提到過了一周才傳訊息恭喜傑憲，「因為經歷高強度賽事，可能他不太想收到訊息，所以隔一周才傳訊息恭喜他，也稱讚他表現得很好。」

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談到中華隊打出好成績，王威晨認為這是共享榮耀，「台灣人才庫相當充足，中職一直在跟國際接軌，大家在各方面都持續進步，希望進步幅度能繼續提升，讓其他國家看到我們會感到畏懼。」

對於目前的訓練狀況，王威晨說：「自己已經有計畫性地練習，為春訓做準備。今年受傷的手腕還沒恢復到百分百，但如果有機會的話想參加（經典賽資格賽），畢竟每個人都想穿上中華隊球衣。」

談到清宮幸太郎，王威晨表示：「他同樣是左打者，曾在明星賽打出再見全壘打，是很有力量的打者。」對於監督新庄剛志的印象則相當深刻，「他很酷也很有話題性，很期待能見到他。他總是戴著口罩、護腕，穿得很華麗，感覺很可愛。不然就請平野監督也打扮帥一點。」