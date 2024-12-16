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高雄海神邀電豹女、FORMOSA SEXY交流　女生日、不加班日優惠曝

▲▼高雄全家海神中場表演、平日購票優惠。（圖／高雄海神提供）

▲高雄全家海神中場表演。（圖／高雄海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神第二波主題週活動，12月18日「女生日」與12月20日「不加班日」推出平日限定購票優惠，20日、22日還將邀請桃園台啤永豐雲豹隊電豹女、福爾摩沙夢想家隊FORMOSA SEXY，與AQUA MERMAIDS中場進行舞蹈交流。

▲高雄全家海神中場表演。（圖／高雄海神提供）

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18日週三「女生日」，女球迷兩人同行享1A座位區買一送一，20日週五「不加班日」，憑工作證、識別證、名片1A座位區買一送一，兩天平日賽事還有平日限定「星光票」，凡20時後購票，享VIP區域買一送一優惠。「不加班日」為20日限定活動，當天前30名球迷至2F服務台，出示工作證、識別證、名片，即可獲得「正忠排骨飯」便當乙個。

海神也邀請TPBL別隊的啦啦隊到自家作客，20日邀請雲豹隊電豹女，22日邀請夢想家隊FORMOSA SEXY，與AQUA MERMAIDS中場表演進行舞蹈交流。

▲▼高雄全家海神中場表演、平日購票優惠。（圖／高雄海神提供）

▲高雄全家海神平日購票優惠。（圖／高雄海神提供）

另外，12月「夯番薯株式会社」海神分部週週抽「純金999金番薯」，首週已於上週日賽後抽出一位幸運得獎者，本週將再出爐一位幸運神隊友，獲得「純金999金番薯」，只要入場時於票根入場聯背面留下姓名、電話，入場驗票時交給工作人員投入摸彩箱，即可獲抽獎機會。

海神主場也首次開賣刮刮樂。12月18日、20日、22日主場，「浪尼刮好禮」每張300元，一次排隊限購10張，限量300張，售完為止。有機會刮中球員簽名實戰球衣，最後賞可獲得神秘好禮乙份。

關鍵字： TPBL高雄全家海神電豹女夢想家FORMOSA SEXY

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