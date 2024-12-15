勇士啟動交易！網羅「德國軟豆」助拳柯瑞　將報銷後衛送到籃網

▲「德國軟豆」施洛德 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

積極替一哥柯瑞(Stephen Curry)尋找幫手的勇士今(15)日展開行動，根據《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的報導，他們將已報銷的後衛梅爾頓(De'Anthony Melton)及3枚次輪選秀權送往籃網，換回31歲資深控衛「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)和1個次輪選秀權。

查拉尼亞日前就曾披露，灣區對籃網3名得分主力強森(Cam Johnson)、芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)及「德國軟豆」施洛德表達興趣，可能的交易籌碼包括受傷報銷的梅爾頓的「1280萬美元到期合約」以及未來選秀權，今日兩隊就達成交易協議。

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勇士將梅爾頓的到期合約及3枚次輪籤送往布魯克林，換回擁有12年資歷的控衛「德國軟豆」施洛德和1個次輪選秀權，這筆交易將在台灣時間16日，施洛德的交易限制解除後完成。

現年31歲的施洛德上季中才從暴龍被交易到籃網，本季他出賽23場，繳出場均18.4分及生涯新高的6.6助攻，三分命中率達到39%，他能滿足勇士多個需求，包括急需能夠控球的其他控衛，幫忙第2陣容組織攻勢，他還有外線能力，並兼具豐富經驗。