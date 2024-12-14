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戰神狀元雷蒙恩繳生涯代表作　教頭爆料「因為他女友到場觀戰」

▲▼台北戰神雷蒙恩。（圖／TPBL提供）

▲台北戰神雷蒙恩。（圖／TPBL提供，下同）

文／中央社

台灣職業籃球大聯盟TPBL台北台新戰神今天靠著狀元郎雷蒙恩打出生涯代表作14分、9籃板，最後以98比91力退新北中信特攻，勇奪近期4連勝。

身為前中華職籃（CBA）宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu）之子，雷蒙恩（Samuel Manu）以TPBL首屆選秀狀元之姿加盟戰神，近期把握先發機會，逐漸打出身手，尤其今天面對特攻上場逼近40分鐘，攻下14分、9籃板，外帶3助攻、3抄截，幫助戰神成功捍衛主場。

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雷蒙恩賽後接受媒體聯訪時謙虛表示，「不會一直想要得分，專注幫助球隊取得勝利，不管在防守端或在場上帶來更多能量。」

▲▼台北戰神雷蒙恩。（圖／TPBL提供）

有趣的是，遭到戰神總教練許皓程爆料因為女友有到場觀戰，雷蒙恩則害羞解釋，女友是趁著耶誕節假期特別來到台灣相聚，但不影響自己的發揮。

戰神此役也開箱新洋將羅賓森（Thomas Robinson），與團隊磨合約1週的他，今天從板凳出發，即高效率繳出「雙10」19分、10籃板，讓許皓程稱讚，「相信再給他一點時間，更熟悉台灣的籃球環境後，他的表現會愈來愈好。」

至於苦吞2連敗的特攻並非沒有收穫，當家射手謝亞軒逐漸走出低潮、轟進全場最高32分，特攻總教練李逸驊透露，很開心看到謝亞軒回到正常水準，加上後衛魏嘉豪也找回霸氣，「我們整體氣勢繼續往上，相信會漸入佳境。」

關鍵字： TPBL台北台新戰神雷蒙恩

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