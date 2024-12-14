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專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，投手教練林岳平上投手丘把郭俊麟換下。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，投手教練林岳平上投手丘把郭俊麟換下。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／專訪

2024年對郭俊麟來說是充滿變化的一年，去年球季結束後先到台鋼，又被交易到統一獅，郭俊麟回憶起這段經歷時表示，這是他職業生涯中一個重要的轉捩點，也非常感謝餅總給他的機會，甚至一起拚到世界冠軍。

在富邦時期，出賽機會逐漸減少。這樣的處境在他被台鋼挑中後轉隊到統一獅有了重大改變。「來到統一之後的定位跟機會，確實是會比較多一點」，郭俊麟說。

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來到統一獅後，郭俊麟不僅獲得更多上場機會，更重要的是在總教練林岳平的指導下學習到新的投球觀念。「餅總他們給我的投球方式，跟之前每個球隊給的一些東西是有點不太一樣」，他解釋道。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

雖然成績仍有起伏，但郭俊麟表示，在統一獅找到了讓自己投得更順暢的方式。「可以知道怎樣讓自己投起來比較順一點」。這樣的改變，為他後來在重要賽事中的表現奠定了基礎。

在訪談中，郭俊麟特別提到林岳平總教練的帶人方式。「他可能會先了解從個性開始，然後去瞭解每個選手」，郭俊麟分享道，他會試著找到最適合的方式與球員溝通。

在統一獅初期，由於彼此還不太熟悉，林岳平的指導風格較為直接明確。「他可能會很明確地告訴我說我接下來可能會是什麼定位或是什麼方向去走」。隨著時間推移，特別是到中華隊期間，加上辭退兩位統一獅投手，郭俊麟才得以加入，投手群只剩下他是來自統一獅，兩人的互動變得更為親近，「開玩笑就比較多一點」。

冠軍戰前一天對日本，為了保留投手戰力，這場比賽投手的任務是拉長局數。郭俊麟4局登板用7球就解決3名打者，但5局發生亂流用球數暴增，餅總喊了暫停用台語說，「你又開始了，剛剛投就好好的，又黑白來啊！」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，郭俊麟賽後落淚。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，郭俊麟賽後落淚。（圖／記者李毓康攝）

郭俊麟說，「自己當下沒想太多，只是想跟前一局同樣模式，我很常這樣。他講話方式其實讓我當下想笑，給我感覺是『已經講過又開始了！』很像小朋友做錯事，最後就說不要再投邊邊角角，積極進攻好球帶。」

以往在母隊這種情況他會比較嚴肅一點，這次卻變得笑笑的，給了郭俊麟不一樣的感受。第二次喊暫停時，郭俊麟還想繼續投，餅總只說了一句，「好了！可以休息了！」就拍了一下郭俊麟的頭，把他請回休息室。

在12強賽期間，王建民也跟郭俊麟深入地討論投球技術。「他有問我說，你有沒有覺得投球動作哪個地方需要修正」，郭俊麟提到自己確實察覺到需要調整的地方，但在重要賽事期間，時機考量使他選擇暫時維持原有方式，但確實觸發他未來修改的方向。

回顧這一年，郭俊麟不僅參與了中華職棒總冠軍賽，更入選12強中華隊，在國際賽場上展現實力。這些成就的背後，是他在統一獅的蛻變，以及與教練團隊之間建立的深厚信任關係。

郭俊麟坦言，「最後有機會參與到總冠軍賽跟中華隊，我很謝謝餅總，才有機會參加這些比賽，甚至有機會上場。」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍，左起潘傑楷、高志綱、郭俊麟、林岳平、林安可、陳傑憲、邱智呈。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍，統一獅團隊，左起潘傑楷、高志綱、郭俊麟、林岳平、林安可、陳傑憲、邱智呈。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 球隊變遷林岳平投球觀念統一獅郭俊麟

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