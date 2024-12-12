詹皇之子沒有「特殊待遇」　布朗尼迎首場G聯盟客場出賽

▲▼「詹皇之子」布朗尼將迎生涯首場G聯盟客場出賽。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人後衛布朗尼（Bronny James）在季初與父親詹姆斯（LeBron James）完成史上首次「父子連線」後，被下放至G聯盟球隊南灣湖人，爭取更多磨練機會，但當時傳出布朗尼只會出賽主場賽事，被認為享有「特殊待遇」。今天（12日）傳出湖人已改變策略，他們下一場面對山谷太陽之戰，布朗尼將會出賽，這會是布朗尼生涯首次G聯盟的客場出賽。

南灣湖人總裁喬伊巴斯（Joey Buss）透露，布朗尼在洛杉磯湖人和G聯盟南灣湖人的出賽數分配尚未固定，「我們會靈活調整，做對他發展最好的安排，會基於所有球員的情況做出決定，考量大家的傷病狀態、訓練需求等多種變數，所以我們對布朗尼並沒有什麼特殊安排（回應特殊待遇），他只是這個體系的一部分。」

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布朗尼前役面對安大略快艇的比賽中，打出G聯盟生涯最佳表現，上場22分鐘攻下16分（15投6中），並抓下4籃板、2助攻，幫助球隊取得勝利。

布朗尼在2024 NBA選秀的第55順位被選入湖人，目前已出戰3場G聯盟比賽，均為主場比賽，場均能攻下8.7分，投籃命中率29.4%，另有3籃板、2.7助攻、1抄截、1阻攻。

先前布朗尼因左腳跟骨挫傷曾缺席數週，根據美國媒體透露，湖人對於布朗尼的健康程度非常謹慎，因為他的左腳曾在高中時因半月板撕裂進行過手術。