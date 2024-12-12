新髮色暗示下家？　巴特勒：我沒有非得留在邁阿密

▲▼熱火士官長巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「士官長」巴特勒（ Jimmy Butler）目前效力熱火5季，年年都帶隊進入季後賽，並且2度闖入總冠軍賽，但士官長現在似乎已不在熱火的未來藍圖內，熱火在昨天（11日）開始聆聽各隊報價，準備與巴特勒分手，而巴特勒今天也正式回應交易流言，他表示金錢對他來說並不重要，「我沒有非得留在邁阿密。」

巴特勒透露，他不執著一定要續留熱火，也不會在意被交易到別隊，家庭是他現在的第一優先考量，「我的孩子很重要，我的幸福很重要，我的家庭也很重要。」

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巴特勒這幾天的所做所為都被大家關注，有人甚至認爲巴特勒的髮色是在劇透，「他有時是黃色，有時是藍色，有時是紅色。」，球迷將髮色與球隊代表色緊緊連結在一起，指出巴特勒在暗示有金州勇士、達拉斯獨行俠、休士頓火箭等3隊選擇。

▲▼球迷指出巴特勒髮色是在暗示下家。（圖／達志影像／美聯社，下同）

熱火原本可以在去年夏天續約巴特勒，但熱火選擇放棄提前續約，其中的原因推測包括巴特勒年齡已邁入35歲，競技狀態預計會1年比1年下滑，且他在熱火的5個賽季缺席了26%的比賽，出席率並不是太美觀。

即使巴特勒已邁入35歲高齡，但他狀態仍可以大幅影響球隊取勝，本季當他單場得到18分以上時，邁阿密熱火的戰績為8勝2敗。