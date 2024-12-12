「想要包廂自己買」洋基堅持公平原則！凱許曼不後悔未簽下索托

▲索托 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基隊總經理洋基總管凱許曼（Brian Cashman）近日接受媒體採訪，就球隊與明星外野手索托（Juan Soto）的合約談判細節做出回應。凱許曼明確表示，他不後悔拒絕為索托及其家人提供洋基球場的私人包廂。

根據《每日新聞》報導，凱許曼表示，「一些為我們賺大錢的頂級球員，如果他們想要包廂，就會自己購買。」他補充道：「對此我沒有任何遺憾。」 凱許曼指出；洋基過去和現在的球員——包括 C.C. 沙巴西亞（C.C. Sabathia）、賈吉（ Aaron Judge）和柯爾（Gerrit Cole），都是自己付費使用包廂的，他認為「尊重」之前的安排很重要。

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據報導，紐約大都會隊在他們創紀錄的 15 年 7.65 億美元合約中，為索托提供了花旗球場的一個包廂。

凱許曼另外回應了一則引起關注的報導。該報導稱，索托曾因一名家屬和司機被禁止進入洋基球場的某些區域，而對球隊的安保人員表示不滿。

針對這一事件，凱許曼表示，「這件事從未被提到過。我不是說這不可能發生，但如果這真的是個大問題，我肯定會聽到波拉斯（索托的經紀人）的消息。」