新北U18／首爾「韓美混血」捕手再見安打　盛讚台灣投打實力

▲韓美混血捕手朴彛安（右二）再見安打。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽11日賽事，韓國首爾與嘉義市交手，韓美混血捕手朴彛安關鍵7局下代打建功，掃出再見安打，幫助球隊以5比4逆轉勝，3戰全勝晉級12強。

儘管賽前已經確定晉級，首爾仍展現韌性，前4局以2比4落後，5局下禹泰伊代打掃三壘安打追回1分，7局下崔建熙跑出場內全壘打扳平比數，攻佔一、二壘時，朴彛安代打敲再見安打，帶回致勝分，全隊開心地潑水慶祝，不過教練也馬上制止。

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韓國首爾動用4名投手姜東勳投1局失2分，李言接替3局失2分，林顥俊投1局，尹舒鉉後援1局拿勝投。

朴彛安表示，這是生涯首支再見安打，只想著為球隊盡一份力，因為這是有台灣、日本、澳洲參加的國際賽，所以這支安打會留下很深刻的印象，留下美好的回憶。

繼9月桃園盃之後，再度來台交流，朴彛安表示，「打者體格跟韓國比較沒那麼高大，但攻擊能力不錯，投手速度很快，控球能力也很好。」

朴彛安的爸爸是韓國人、媽媽是美國人，爸爸曾在社會乙組球隊打球，也覺得爸爸打球很帥，所以跟著爸爸一起打球。

目前高二的朴彛安把目標放在職棒，這一年會非常努力，身為捕手的他，將前大聯盟名捕莫里納（Yadier Molina）視為學習的對象，「因為他的臂力很好，領導能力也很強。」