新北U18／「跟自己說要變強」林震宇6K好投　新北白戰平大阪

▲新北白林震宇。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽11日賽事，新北白以3比3與大阪戰和，累計1勝1敗1和暫居第二。先發投手林震宇主投4局僅失1分，展現今年的顯著進步。

林震宇先發4局僅被敲1支安打，奪下6次三振。從今年暑假開始，特別是經過1月到6月這段期間，他有了明顯的進步，也獲得總教練王傳家肯定，希望他繼續在木棒聯賽大展身手。林震宇此戰賽後受訪時表示：「在牛棚熱身時狀況就不錯，今天想要全力以赴和每個打者對決，因為難得有機會跟日本隊交手。」

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談到今年的進步，林震宇說最大的改變是對自己更有信心：「以前可能會怯場，但現在比較能放開來投。我會一直鼓勵自己，跟自己說『你要加油，一定要變強』。」他也特別提到，今天的直球和滑球表現都令他感到滿意。

這位來自苗栗泰雅族的投手，從小在部落開始接觸棒球，國中時期北上就讀台北福國中。直到高三才在木棒組站穩腳步，目前已確定高中畢業後會繼續升學。

比賽中，新北白在3局上由林鑫宏安打開啟反攻，黃裕筌選到保送，傅鈞致短打跑出內野安打，鄧羽翔、張瑀庭都敲出高飛犧牲打，一度超前比數。大阪5局下以2支安打超前2分，新北白7局上林暄翰選到保送，趁對方游擊手失誤攻下追平分。

總教練王傳家表示：「攻擊串連表現不佳，近幾場比賽都沒有超過5支安打，必須再調整。此戰投手表現不錯，唯一失投就失分，無人出局投出保送需要檢討。這次比賽可以看作木棒聯賽的前哨戰，期待往後有好表現。」

新北白晉級與否，將取決於京畿道與台東縣的對戰結果。