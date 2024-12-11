新北U18／雙台裔好手助陣熟悉亞洲球風　昆士蘭勇闖12強決賽

▲新北U18昆士蘭台裔球員張安毅。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

洲昆士蘭繼9日擊敗嘉義後，11日再以9比3大勝屏東，順利挺進新北富邦國際城市U18棒球邀請賽12強。去年他們在分組預賽吞下2連敗無緣晉級，今年捲土重來展現不同實力。

總教練沃森（Shayne Watson）表示：「相較去年由U16-U18混齡組成的陣容，今年球員年紀較長，加上部分選手有去年來台比賽的經驗，整體實力更勝一籌。」

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值得注意的是，昆士蘭陣中有兩名台裔球員宋坷睿（Kerui Song）和張安毅（Andre Chang）。Watson認為，這讓球隊更了解亞洲球風，「去年我們對台灣的短打、小球戰術較不熟悉，今年已經懂得如何應對亞洲球隊的打法。」

本場比賽昆士蘭採用四投輪換策略，先發投手沃林（Jhett Wollin）投1.1局失2分外，台裔投手張安毅緊急登板2.1局無失分，表現搶眼。澳洲設定單場最多投45球，沃森對投手群的表現相當滿意：「每位投手都很節省球數，在45球內完成任務，讓教練團都很放心。」

針對屏東派出的下勾投手，昆士蘭賽前特別安排同為下勾投手的台籍助教進行特訓，並採取推打右外野的策略。雖然比賽後段發生多次跑壘出局，Watson解釋這是因為比分領先而讓選手多做嘗試，同時也提到需要適應對於投手牽制動作上不同的判定。