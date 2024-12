一哥SGA狂砍39分！　雷霆14分差力退獨行俠闖NBA盃4強

▲吉爾吉斯-亞歷山大。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

NBA盃8強賽今(11日)點燃戰火,西區首場由奧克拉荷馬雷霆坐鎮主場交手近況不錯的達拉斯獨行俠,雷霆在一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)全場23投15中狂砍39分的領軍下,在決勝節擋住獨行俠的反撲,最終以118比104勝出,晉級NBA盃4強。

開賽獨行俠狀態火熱,厄文(Kyrie Irving)與湯普森(Klay Thompson)外線連發幫助球隊打出9比2開局,隨後主場雷霆力求振作,一哥吉爾吉斯-亞歷山大連拿7分、防守悍將多特(Luguentz Dort)連砍兩記三分彈,幫助球隊在節末後來居上,雷霆首節打完32比24領先。

次節獨行俠開啟追分模式,板凳出發的汀威迪(Spencer Dinwiddie)率隊打出10比5反擊,射手馬歇爾(Naji Marshall)與葛萊姆斯(Quentin Grimes)在外線也有亮眼發揮,反觀雷霆在第二節僅依靠K.威廉斯(Kenrich Williams)和J.威廉斯(Jalen Williams)內外搭配予以回應,獨行俠單節打出30對25的攻勢,以54比57進入中場休息。

易籃後第三節主場雷霆大開殺戒,吉爾吉斯-亞歷山大開局4投4中幫助球隊打出13比2猛攻,將領先優勢拉開至70比56雙位數領先,喊完暫停後的獨行俠狀態依然不見起色,幾波進攻最後皆以失敗收場。雷霆哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)在禁區予取予求、喬伊(Isaiah Joe)在節末飆進壓哨三分,雷霆第三節回敬33對19的火力輸出,帶著90比73、17分領先進入決勝節。

第三節灰頭土臉的獨行俠在決勝節前段迎來曙光,厄文投進兩記外線拿下8分,率隊打出14比7的攻勢,獨行俠在比賽還剩8分56秒時將比分追至10分差,無奈暫停過後雷霆重整旗鼓,華萊士(Cason Wallace)連取5分穩定軍心,多特在比賽最後1分49秒砍進重要三分將分差擴大至12分,獨行俠的反撲功虧一簣,最終雷霆118比104擊退獨行俠,晉級NBA盃4強賽事。

