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一哥SGA狂砍39分！　雷霆14分差力退獨行俠闖NBA盃4強

▲▼吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。（圖／路透）

▲吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

NBA盃8強賽今（11日）點燃戰火，西區首場由奧克拉荷馬雷霆坐鎮主場交手近況不錯的達拉斯獨行俠，雷霆在一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場23投15中狂砍39分的領軍下，在決勝節擋住獨行俠的反撲，最終以118比104勝出，晉級NBA盃4強。

開賽獨行俠狀態火熱，厄文（Kyrie Irving）與湯普森（Klay Thompson）外線連發幫助球隊打出9比2開局，隨後主場雷霆力求振作，一哥吉爾吉斯-亞歷山大連拿7分、防守悍將多特（Luguentz Dort）連砍兩記三分彈，幫助球隊在節末後來居上，雷霆首節打完32比24領先。

次節獨行俠開啟追分模式，板凳出發的汀威迪（Spencer Dinwiddie）率隊打出10比5反擊，射手馬歇爾（Naji Marshall）與葛萊姆斯（Quentin Grimes）在外線也有亮眼發揮，反觀雷霆在第二節僅依靠K.威廉斯（Kenrich Williams）和J.威廉斯（Jalen Williams）內外搭配予以回應，獨行俠單節打出30對25的攻勢，以54比57進入中場休息。

易籃後第三節主場雷霆大開殺戒，吉爾吉斯-亞歷山大開局4投4中幫助球隊打出13比2猛攻，將領先優勢拉開至70比56雙位數領先，喊完暫停後的獨行俠狀態依然不見起色，幾波進攻最後皆以失敗收場。雷霆哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）在禁區予取予求、喬伊（Isaiah Joe）在節末飆進壓哨三分，雷霆第三節回敬33對19的火力輸出，帶著90比73、17分領先進入決勝節。

第三節灰頭土臉的獨行俠在決勝節前段迎來曙光，厄文投進兩記外線拿下8分，率隊打出14比7的攻勢，獨行俠在比賽還剩8分56秒時將比分追至10分差，無奈暫停過後雷霆重整旗鼓，華萊士（Cason Wallace）連取5分穩定軍心，多特在比賽最後1分49秒砍進重要三分將分差擴大至12分，獨行俠的反撲功虧一簣，最終雷霆118比104擊退獨行俠，晉級NBA盃4強賽事。

雷霆今天先發五人得分全部上雙，SGA 23投15中攻下全場最高的39分，J.威廉斯挹注18分，多特和華萊士各得11分，中鋒哈爾特斯泰貢獻10分13籃板。

獨行俠方面，湯普森與馬歇爾都進帳隊內最高的19分，厄文17分，一哥唐西奇（Luka Doncic）手感不佳，全場15投5中攻進16分。

關鍵字： NBANBA盃達拉斯獨行俠奧克拉荷馬雷霆

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