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天價震驚世界！索托破紀錄簽約引熱議 大谷翔平再成比較標準

▲▼ 索托 。（圖／達志影像／美聯社）

▲索托 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

自紐約洋基成為自由球員的索托（Juan Soto）正式加盟紐約大都會。這筆今冬最受矚目的交易最終以總額15年7億6500萬美元（約248.5億台幣）的合約達成協議，刷新運動史上最高合約金紀錄，超越了去年大谷翔平與洛杉磯道奇簽下的10年7億美元。

這筆天價交易引發美國媒體與球迷的廣泛討論，但不是所有人都買單。據外媒報導，曾效力奧克蘭運動家隊、在2010年投出完全比賽的布雷登（Dallas Braden）便在社群媒體上發表尖銳評論，「這可是體育史上最高額的合約，但卻不是給這項運動中最頂尖的球員，誰能想像這種事情？」這段充滿諷刺意味的發言迅速引發關注。

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在布雷登的貼文留言區，許多網友紛紛表達支持，「這實在太瘋狂了」「他甚至不是最好的外野手」「這明顯是高估了」「索托將承受巨大的壓力」。

與此同時，粉絲間關於索托與大谷翔平的比較也愈演愈烈，「無論什麼方面，大谷都更勝一籌」「大谷仍然保持史上最高年薪的記錄」「大谷還帶來了驚人的贊助收入」「市場價值上，大谷與索托的差距一目了然」「即便如此，大谷仍是當今最具價值的球員」。

關鍵字： 索托大都會天價交易紐約球員

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