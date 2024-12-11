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專訪／「餅王配」果斷調度、心靈雞湯　陳冠宇：未來當教練好經驗

▲▼世界12強棒球賽，陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／專訪

林岳平、王建民兩位擁有豐富國家隊經驗的投手，在這次12強擔任投手教練，換投調度明快也是奪冠後熱議的話題之一。扛下牛棚關鍵角色之一的陳冠宇說，「換投方式有別於以往對中華隊的想像，包括我自己也沒想到。」經過此次觀察調度模式，陳冠宇認為若自己未來成為教練，也會是很好的經驗。

舉首戰對韓國為例，陳冠宇透露，林昱珉先發登板過程中，自己心裡上有準備要上場，但身體還沒啟動，「心想他應該6至7局沒問題，結果突然看到張奕熱身，才意識到後面投手要準備快一點。」

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▲▼ 王建民、林岳平 。（圖／中信兄弟提供）

▲王建民、林岳平 。（圖／中信兄弟提供）

想起「餅總」林岳平在母隊統一獅的風格是超過20球中繼投手就會換，陳冠宇觀察後續調度模式，「每場比賽都有保持準備好的投手，每場比賽27個出局數靠13個投手解決，這就是好的團隊。」

餅總在練習前會聊天，「啊你今天OK嗎？」、「這樣投美賣喔！（台語）」聊一些心理層面，他也曾跟投手群分享，以前遇到低潮如何一步一步爬上來，把最挫折的一面都講出來。「教練團都毫不保留交流，我們也會把私底下好笑的事跟他們說，王葛格（王建民）也是，都會討論什麼局面該如何投球，在牛棚經常與他聊天。」

陳冠宇表示，「第一場結束後就感受到，這次中華隊換投速度會完全不一樣，教練們也知道每個投手的優點，知道什麼時機點換誰，局與局之間提醒做準備，這點很特別，也讓我認為未來若當教練，這會是很好的經驗。」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，王建民。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，王建民。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中華隊林岳平王建民陳冠宇換投方式

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