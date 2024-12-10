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朱育賢告別桃猿　今與味全龍碰面敲定最終細節

▲樂天桃猿朱育賢。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿朱育賢。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

自由球員朱育賢落腳處即將確定，將與味全龍達成4年合約共識，總值破4千萬，據悉，雙方今天下午碰面，敲定相關細節。

朱育賢2022年與樂天桃猿簽下3年合約，月薪平均至少70萬，本季更上看75萬。在朱育賢決定行使自由球員權之前，球團曾在季中主動啟動續約談判，但雙方條件存在不小差距，促使他委託經紀公司處理談約細節，自己則專注在球場表現。

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然而雙方遲遲未能達成共識，經過深思熟慮後，朱育賢決定投入自由市場。在正式宣布前，樂天開出3年平均月薪85萬的條件力求留人，但朱育賢仍選擇進入自由市場挑戰身價。

宣告FA之後，味全龍相當積極，談約過程也有其他球隊競爭，台鋼雄鷹之外，富邦悍將也在後期加入爭奪戰。

多隊搶人的狀況下，樂天桃猿再加碼，且這次主要由領隊川田喜則出面談約，球團提出4年、5年合約。據悉，4年合約平均月薪為95萬。不過朱育賢同時已和他隊談約進入收尾階段，最終仍轉往他隊發展，給自己一個挑戰新環境的機會，也期待藉此活絡市場。

朱育賢確定轉隊後，新東家需支付1125萬元全額轉隊費，若選擇補償薪資75%加上一名25人名單外球員的方案，則需支付675萬元。
 

關鍵字： 棒球自由球員味全龍朱育賢合約

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