新北U18／大阪隊由輟學生組成　監督讚嘆：台灣棒球水準超乎想像

▲日本大阪佐佐木弘史。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦U18國際城市邀請賽10日進行第3天賽事，大阪以0比8不敵台東縣苦吞2連敗，監督佐佐木弘史盛讚台灣棒球水準高，超乎想像。

大阪由株式會社GXA所組成的「GXA Jets」，組隊宗旨是為了鼓勵高中輟學的孩子們重新拾起手套以及球棒，目前由16歲到18歲之間的高中生所組成。

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佐佐木弘史表示：「這是第一次參加國際賽，來到台灣才知道表現差一點，透過此次比賽獲得經驗，回大阪後會繼續努力。」

大阪在日本國內並非參加高校野球聯盟主導的賽事，而是都市對抗賽。此次來台交流，佐佐木弘史也想讓球員了解棒球文化差異，例如日本一壘跑者一定會採取短打戰術，而台灣則是1至9棒都會積極攻擊。

大阪先發投手平山琉魅翔是陣中前2號投手，此戰投4局，被敲5支安打，投出7次四壞球保送、2次觸身球，失5分。佐佐木弘史認為，他的比賽經驗不多，此戰控球狀況也不盡理想。

談到首次來台交流對台灣棒球的印象，佐佐木弘史指出，隊內資深教練伊勢孝夫過去在日職擔任教練時期曾來台比賽，聽他說過台灣棒球實力不錯，實際交流後發現台灣水準比想像中更高。