新北U18／黃靖哲首打席點火台東縣搶勝　盼學習陳傑憲廣角型打者

▲新北U18台東縣獲勝，黃靖哲。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦U18國際城市邀請賽10日進行第3天賽事，黃靖哲首打席三壘安打帶動台東縣發揮火力，最終以8比0獲勝。黃靖哲表示，近期調整為廣角型攻擊，盼能向中華隊隊長陳傑憲學習。

台東縣1局下發動攻勢，黃靖哲掃出三壘安打，林顗勳補上安打先馳得點，隨後大阪先發投手平山琉魅翔發生控球亂流，投出3次保送免費奉送1分，取得2比0領先。

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台東縣2局下3保送滿壘，余新喆、高士凱適時安打追加3分；5局下林宗賓敲安打開路，靠3保送及余新喆安打進帳3分，拉開比數。黃靖哲1支三壘安打，2保送；朱盟1支三壘安打，3保送，成為關鍵棒次。

台東縣此役派出4名投手，汪昆峰先發投3局，奪4次三振，無失分；壯金銘中繼2局奪1次三振，有2次保送；曾睿豪、黃宇昇各接替1局，都無失分。

台東縣前一戰以1比2不敵新北白，總教練陳峰岳表示：「第一場比較沒有進入狀況，有些擊球內容不錯，但天母球場逆風，打者打出去的角度較高，得點圈也沒有把握。今天首局分數進帳後，較有信心。」

黃靖哲開賽三壘安打成為關鍵一擊，陳峰岳坦言：「他的攻擊能力本身不錯，為團隊士氣加分。」黃靖哲透露，鎖定直球攻擊，與前一次盃賽相比，加強外角球攻擊，不要只有拉打。看著12強奪冠，黃靖哲表示：「想要學習陳傑憲，他的安打率、上壘率都很高。」

▲新北U18台東縣黃靖哲。（圖／主辦單位提供）