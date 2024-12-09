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圍棋名將許皓鋐本季「完全制霸」創紀錄　累計獎金逼近700萬元

▲中華圍棋男團許皓鋐。（圖／中華奧會提供）

▲台灣圍棋名將許皓鋐。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

台灣圍棋名將許皓鋐今天勇奪棋王賽3連霸，達成本季8個國內職業賽全數奪冠「完全制霸」，他透露希望再加強整體內容，並在世界賽突破自我。

已陸續稱霸海峰盃、天元賽、名人賽、友士盃十段賽、快棋爭霸戰、中環碁聖賽及國手賽，許皓鋐今天又在棋王賽第5局以中盤勝擊敗陳祈睿，不僅完成棋王賽3連霸，更成為2000年後台灣棋壇首名「完全制霸」棋士，累計獎金逼近新台幣700萬元。

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回顧一整年的表現，許皓鋐接受中央社採訪時表示，雖然以結果來說是滿意的，但自認應該能繳出更好的內容，「滿多盤棋都是極限逆轉，內容對我來講不是特別的好，可能運氣稍微好一點，加上對手也都有出現一點失誤，世界賽就比較難有這樣的機會。」

許皓鋐指出，即便還是有下得不錯的內容，不過主要問題在前中半盤，自己容易出現判斷上的失誤，如果能夠避免、讓雙方局面接近，到後半盤獲勝的機率就比較高，「前半盤的準備量還要更多，而且有時候研究對手布局，結果對手的開局出乎意料，我就會變得有點急躁。」

去年杭州亞運風光奪金後，許皓鋐本季在被譽為「圍棋界奧運會」的應氏盃世界職業圍棋錦標賽勇闖4強、締造台灣本土棋士的最佳成績。他期許明年賽季持續修正整體內容，在世界賽突破自我，「不會特別設定什麼目標，只要內容有出來，結果不理想也沒關係，畢竟是跟自己挑戰。」

關鍵字： 圍棋許皓鋐

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