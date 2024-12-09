新北U18／超狂單局4支三壘安打！新北藍10比2力克花蓮縣

▲新北藍蔡琞傑三壘安打。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦U18國際城市邀請賽9日進行第二天賽事，新北藍展現快腿實力，劉承佑、張乙安、蔡琞傑、邱宥得都在3局下跑出三壘安打相當罕見，該局灌進7分成為奪勝關鍵，最終以10比2獲勝。

新北藍前2局取得2比0領先，3局下張乙安率先跑出三壘安打，再靠保送及蔡琞傑三壘安打進帳2分，許子彥高飛犧牲打再下一城，再靠保送推壘包，邱宥得三壘安打、崔聖允安打，劉承佑再敲單局第四支安打，一口氣灌進7分奠定勝基。

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新北藍楊辰浩先發3局獲得火力支援後提前退場，他首局度過滿壘危機無失分，僅被敲1安打，有3次保送，奪4次三振。新北藍總教練鄭志強表示，他在黑豹旗投球量多，休息一陣子，進入本賽事後調整較慢，首局有狀況後，提醒他改變配球模式有改善。楊辰浩退場後，楊峻翔接替投1.1局失2分，再由石主恩、王銘賢接力完成比賽。

新北藍此役打線甦醒，鄭志強不以天氣回暖為主要原因，而是提醒他們，無論天氣如何都要做好調整。至於4支三壘安打關鍵，鄭志強說：「提醒打者把球看高一點，掌握好的擊球點。」談到整體腳程，鄭志強認為，除了第四棒曾聖恩之外，速度都滿快的。張乙安用繞壘技巧彌補速度較慢的劣勢。