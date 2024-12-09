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NBA季前賽落地澳門！雙方破冰　朝重返中國大陸邁進

▲▼太陽頭牌杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）
▲NBA熱身賽將重返中國，2025年10月在澳門舉行的季前賽，由杜蘭特率領的太陽隊對決籃網隊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國職業籃球聯賽（NBA）明年將在澳門舉行季前賽，美國華爾街日報表示，這代表NBA和北京正朝著和解邁出謹慎的一步，可能成為外國企業修復與中國關係的一個樣板。

美聯社近日引述知情人士透露，NBA已與中國政府達成協議，將於明年10月開始的下個賽季重返中國，在澳門舉辦兩場由鳳凰城太陽（Phoenix Suns）與布魯克林籃網（Brooklyn Nets）對陣的季前賽。 美國華爾街日報（WSJ）中文網今天在報導中表示，NBA與北京目前正朝著和解邁出謹慎的一步，可能成為外國企業修復與中國關係的樣板。

選擇澳門這個中國特別行政區是一個訊號，暗示這些比賽是在為NBA最終可能重返中國大陸進行測試。 報導說，籃網隊的老闆蔡崇信是中國電商巨頭阿里巴巴的聯合創辦人，在2019年的對峙中，蔡崇信曾在NBA和中國官員之間充當調解人。

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NBA多年來一直試圖在有數億籃球迷的中國站穩腳跟，雙方一直保持良好關係，直到香港爆發「反送中」運動的2019年。 當時休士頓火箭總經理摩瑞（Daryl Morey）在X平台前身推特（Twitter）發出一張支持香港反送中抗議者的圖片，這一舉動激怒了中國政府，因此暫停NBA賽事在中國的電視轉播以及承辦每年的季前賽。

2022年中國電視台恢復了NBA比賽的定期轉播；2023年迄今，陸續有NBA球星在休賽期間訪問中國，都吸引了大批觀眾。 報導說，自此之後，有跡象顯示，NBA正一步步推進與中國政府關係的正常化。

蔡崇信今年2月在澳門的一次會議上表示，雙方已擺脫摩瑞事件的影響，關係良好；NBA總裁席佛（Adam Silver）今年10月間則表示，他認為NBA「將在某個時間點把比賽帶回中國」。

關鍵字： NBANBA中國賽季前賽

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