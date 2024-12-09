林書豪大走音遭隊友媒體狂笑　怨周杰倫「故意不唱」爆笑對話曝

▲林書豪在周杰倫演唱會大走音，埋怨周董故意不一起唱。（圖／翻攝jlin7 threads）

記者游郁香／綜合報導

新北國王看板球星林書豪日前在好友周杰倫的演唱會「驚喜獻唱」，未料演唱經典名曲《晴天》時嚴重走音，他透露隔天進入球隊休息室，還沒開口說話，隊友就笑成一團，賽後記者會上又被笑一次，周董安慰他是個「開心果」，他則埋怨周董原本答應唱到「還要多久」時要一起唱，對方卻故意「放鳥」。

林書豪在周杰倫演唱會發生「大走音」的慘劇，即使過了好幾天，他仍難以「忘懷」，周董也曝光兩人的對話紀錄，豪哥告訴他，「我隔天去比賽，全部的人都笑我。我走進更衣室，話都不用說了，大家就笑了。然後發佈會（記者會）又被笑。」自己也忍不住加上3個笑哭的表情符號。

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▼林書豪分享與周杰倫的爆笑對話。（圖／翻攝自IG／jlin7）

周杰倫安慰他，「你就是一個開心果、吉祥物，以後不用打球，走出去大家就笑了。」周董還分享林書豪的演唱畫面說道，「我是不是很會安慰人，很正能量的回應林書豪。」

林書豪無奈回應，「我唱歌有那麼好笑，你需要寫(發)6次笑哭表情嗎？哈哈哈哈哈，我討厭你。」他還爆料，周杰倫當天請他早點到場，兩人要對一下互動環節，「你答應我到『還要多久』會一起唱，然後在5萬個人的面前故意不唱，真的太會安慰大家了。」再次讓粉絲笑翻。