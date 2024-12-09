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紐約雙強500萬的差距！美媒曝洋基開價7.6億留不住索托

▲索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

總值7.65億美元史上最大約！索托（Juan Soto）以天價合約轉戰紐約大都會，確定離開同城的洋基。據美媒《USA TODAY》報導，洋基提供了16年7.6億美元的合約，總額相近但年均薪資為4750萬美元，仍無法留住這位重砲。

索托與紐約大都會達成15年7.65億美元的合約，創下體育史上最大合約，合約總額和現值都超越了二刀流巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）一年前與道奇簽下的10年7億美元合約。每年5100萬美元的平均年薪更創下棒球選手新紀錄，且合約中沒有延遲付款條款。

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美媒《USA TODAY》報導，根據一位熟悉談判的消息人士透露，洋基開出16年7.6億美元的報價，總額相近但年均薪資較低，為4750萬美元。除非索托在2029年後行使退出條款，否則他將在皇后區（Queens）為大都會效力到40歲以後。
索托在大聯盟多支豪門球隊中引發爭奪戰。洋基本有熟悉度優勢，這一年就繳出41轟、攻擊指數（OPS）0.989的成績，還帶領球隊時隔14年再度打進世界大賽。但隨著爭奪戰接近尾聲，大都會從包括洋基和波士頓紅襪在內的競爭者中脫穎而出，搶下這位史上最偉大打者之一。

索托19歲就登上大聯盟，到26歲已經歷兩次世界大賽和三次聯盟冠軍賽，季後賽表現更是出色。他在43場季後賽中打出2成81打擊率、0.927攻擊指數和11支全壘打，包括在美聯冠軍賽第五戰對守護者時，為洋基打出致勝晉級轟。他在重要賽事的表現，更襯托出例行賽的傑出成就。索托目前4成21的上壘率在現役球員中居冠，生涯攻擊指數高達0.953，曾獲得打擊王，生涯打擊率2成81。

大都會將是索托四年內效力的第四支球隊。在他帶領國民贏得2019年世界大賽冠軍後，球隊走下坡，最後決定交易索托重建，於2022年8月將他送往聖地牙哥教士。教士在2022年打進國聯冠軍賽，但2023年表現平平後，為削減薪資而用四名球員與洋基交換索托。這筆交易堪稱雙贏：教士和洋基都打進季後賽，但最終都敗給了總冠軍洛杉磯道奇。

季後賽結束後，索托宣稱自己「對所有30支球隊都開放」，這對洋基來說並非好兆頭。合約價碼不斷攀升，直到大都會願意接受。如今，索托終於找到長期歸屬。

索托每年5100萬美元的薪資超過大谷合約的現值。MLB球員工會估算大谷的合約現值為4600萬美元，因為其中6.8億美元是延遲支付。這樣的年薪在體育界極為罕見，只有NBA金州勇士（Golden State Warriors）球星柯瑞（Stephen Curry）能比擬，他現有的4年2.15億美元合約年均薪資達5380萬美元。

報導最後指出，洋基在這場競標中一直堅持到超出理性考量的地步，直到可能意識到無法超越大都會老闆柯恩（Steve Cohen）的出價。洋基老闆史坦布倫納（Hal Steinbrenner）兩年前在現任MVP法官（Aaron Judge）進入自由市場時也大手筆，簽下了9年3.6億美元的合約。

這筆投資在法官本季贏得第二座MVP時得到回報。然而，索托的合約價值是法官的兩倍多，這在幾年前幾乎是無法想像的。

關鍵字： 棒球索托大都會洋基合約

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