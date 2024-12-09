「台灣奪冠那刻他淚崩」 羅德公關憶陳冠宇：哭到臉都皺了

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣左投陳冠宇在世界12強賽決賽披上國家隊戰袍重返東京巨蛋，8局上場投出15球完美局面，率隊擊敗日本奪冠。日媒《Number Web》發布一篇羅德公關人員梶原紀章的文章，描述陳冠宇在這段時間的心情。奪冠那一刻難掩激動落淚，陳冠宇感性表示：「這些年日本球迷從未忘記我。」

梶原紀章透露，台灣奪冠那一刻，最先映入眼簾的是一位選手毫不掩飾、滿臉皺摺的流淚模樣。11月24日，在東京巨蛋進行的2024年世界12強賽決賽中，當中華隊全隊圍成一圈慶祝勝利時，其中這位資深左投在哭泣。這位球員正是羅德海洋隊球迷熟悉的陳冠宇，他曾在2015年至2020年效力的台灣左投。

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在東京巨蛋的超級循環賽中，看台上舉著多面印有「陳陳沒問題」的羅德時期應援毛巾，讓陳冠宇感動不已。「看到毛巾的瞬間，真的湧現出力量，才能投出好球。」他透露，這句口號不只是簡單的應援，更包含了他從測試選手時期就秉持的信念——即使遇到困難，保持笑容說「沒問題」，好事就一定會發生。

在對上日本隊的決賽中，他在8局領先4分時登板。面對3名打者投出15球，拿下2次三振，完美解決這一局。他高聲吶喊，做出勝利手勢後返回休息區。

日本隊陣中的佐藤都志也，正是陳冠宇效力羅德期間的捕手搭擋，也是少數較為熟悉的日本隊成員，看到他今年出色成績，非常替他開心，回憶起2020年多虧他能化解很多危機，許多一起奮鬥的日子湧現心頭。

2014年從橫濱隊遭到戰力外的陳冠宇，靠著不放棄的精神，參加羅德測試選手選拔成功留日。回顧羅德生涯，陳冠宇坦言：「在橫濱時期對自己完全沒有自信，但被羅德收留後，教練團和隊友們都不把我當外國人，而是像家人般照顧我，讓我慢慢找回自信。」

旅日期間陳冠宇堅持不靠翻譯，雖然常鬧出笑話，但都成了他的親和力。他曾在球場被問到最喜歡的水果，脫口說出「咖哩」；也曾在休息室請隊友吃點心時，把「不要客氣」說成「請要客氣」。這些日語奮鬥史，都成了他與日本球迷間最真摯的回憶。

在異國競爭的日子裡，陳冠宇有一個重視的漢字：「心」。在日本學到無論何時心態都很重要。投球時也需要進取的心態。無論多麼困難都不放棄的心情有時會創造奇蹟。因此，他總是磨練「心」，然後上投手丘。面對自己的內心，把投出無悔的球作為對自己的承諾。

被羅德的隊友喜愛，被球迷喜愛，而陳冠宇也愛著羅德。但在2020年球季結束後，他選擇返台為台灣棒球奉獻。這是個艱難的抉擇。考慮到家人，也希望能把在日本學到的經驗回饋給台灣棒球的發展，含著淚水返台，加入了樂天桃猿隊。

如今在樂天桃猿的陳冠宇，登板時球場仍響起「陳陳沒問題」的原創歌曲。這不只是他在羅德最廣為人知的口頭禪，更代表他永不放棄的精神。儘管已返台效力，但他仍持續關注羅德的消息，「羅德就像我的家，相信他們會持續成為強隊，請球迷們繼續支持。」這份跨越國界的情誼，在每次他登板時的歡呼聲中延續著。