大谷翔平攜愛妻到湖人主場觀戰！獲專屬球衣　球迷：讓他上場

Dodgers MVP Shohei Ohtani and his wife in attendance for tonight's Lakers game pic.twitter.com/WADdLWMbhL — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) December 9, 2024

記者游郁香／綜合報導

湖人近來戰績雪崩式滑落，過去9戰慘吞7敗，跌到了西區第10，今(9)日出戰拓荒者賽前，傳出將滿40歲的天王詹姆斯(LeBron James)因左腳痠痛無法上陣的壞消息。不過洛城主場來了一位重量級嘉賓，同城的洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平與妻子田中真美子前來觀戰，湖人特別致贈兩人專屬球衣。

Dodgers star Shohei Ohtani at Lakers vs. Blazers pic.twitter.com/8Uzctuye12 — Ben Golliver (@BenGolliver) December 9, 2024

原本有意打滿82場例行賽的天王詹姆斯，全勤計劃今日宣告泡湯，湖人賽前宣布，詹皇左腳痠痛將缺陣1場，他前一場對老鷹才鏖戰了43分鐘。另外，「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)也因為左骨盆挫傷，繼續作壁上觀，對過去9戰僅拿下2勝的紫金軍團來說，無疑是雪上加霜。

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▲大谷翔平與愛妻田中真美子一起到湖人主場觀戰，喜獲專屬球衣。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

不過湖人主場今日來了一位重量級嘉賓，同城的道奇「二刀流」巨星大谷翔平帶著過去曾是女籃選手的妻子真美子前來觀戰，湖人特別致贈兩人專屬球衣，大谷的湖人球衣背號是17號，真美子則是12號，夫妻倆坐在場邊聊天的畫面，也被轉播單位捕捉。

現場觀眾看到大谷出現在大螢幕上，立刻爆出熱烈的歡呼聲，湖人官方X下方的球迷有人敲碗，「給大谷一些上場時間，他可能比我們的替補球員表現得更好。」「這場最好贏，因為我的GOAT (史上最佳球員)在那裡。」「喔，我們今晚一定會贏的！大谷翔平在現場。」還有人幫大谷愛犬Decoy發問，「Decoy的球衣在哪裡？」

湖人今日的對手是西區倒數第3的拓荒者，在戰績持續下滑到12勝11敗之下，他們希望能把握這一戰取勝。