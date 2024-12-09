運動雲

>

大谷翔平攜愛妻到湖人主場觀戰！獲專屬球衣　球迷：讓他上場

記者游郁香／綜合報導

湖人近來戰績雪崩式滑落，過去9戰慘吞7敗，跌到了西區第10，今(9)日出戰拓荒者賽前，傳出將滿40歲的天王詹姆斯(LeBron James)因左腳痠痛無法上陣的壞消息。不過洛城主場來了一位重量級嘉賓，同城的洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平與妻子田中真美子前來觀戰，湖人特別致贈兩人專屬球衣。

原本有意打滿82場例行賽的天王詹姆斯，全勤計劃今日宣告泡湯，湖人賽前宣布，詹皇左腳痠痛將缺陣1場，他前一場對老鷹才鏖戰了43分鐘。另外，「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)也因為左骨盆挫傷，繼續作壁上觀，對過去9戰僅拿下2勝的紫金軍團來說，無疑是雪上加霜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大谷翔平與愛妻田中真美子一起到湖人主場觀戰，喜獲專屬球衣。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

▲大谷翔平與愛妻田中真美子一起到湖人主場觀戰，喜獲專屬球衣。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

不過湖人主場今日來了一位重量級嘉賓，同城的道奇「二刀流」巨星大谷翔平帶著過去曾是女籃選手的妻子真美子前來觀戰，湖人特別致贈兩人專屬球衣，大谷的湖人球衣背號是17號，真美子則是12號，夫妻倆坐在場邊聊天的畫面，也被轉播單位捕捉。

現場觀眾看到大谷出現在大螢幕上，立刻爆出熱烈的歡呼聲，湖人官方X下方的球迷有人敲碗，「給大谷一些上場時間，他可能比我們的替補球員表現得更好。」「這場最好贏，因為我的GOAT (史上最佳球員)在那裡。」「喔，我們今晚一定會贏的！大谷翔平在現場。」還有人幫大谷愛犬Decoy發問，「Decoy的球衣在哪裡？」

湖人今日的對手是西區倒數第3的拓荒者，在戰績持續下滑到12勝11敗之下，他們希望能把握這一戰取勝。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／超越大谷翔平史上最大合約！大都會250億簽下索托

快訊／超越大谷翔平史上最大合約！大都會250億簽下索托

已寄賀卡！中職會長向2位混血球星示好　為經典賽提前布局

已寄賀卡！中職會長向2位混血球星示好　為經典賽提前布局

日、韓職球隊探詢羅戈　富邦持續洽談合約

日、韓職球隊探詢羅戈　富邦持續洽談合約

日媒專訪吳念庭15年旅日情　從打算「只待3年」到淚別西武

日媒專訪吳念庭15年旅日情　從打算「只待3年」到淚別西武

紐約雙強500萬的差距！美媒曝洋基開價7.6億留不住索托

紐約雙強500萬的差距！美媒曝洋基開價7.6億留不住索托

大谷翔平攜愛妻到湖人主場觀戰！獲專屬球衣　球迷：讓他上場

大谷翔平攜愛妻到湖人主場觀戰！獲專屬球衣　球迷：讓他上場

說好的「不灌籃」宣言破戒！　灰熊莫蘭特秀逆天超猛拉桿倒扣

說好的「不灌籃」宣言破戒！　灰熊莫蘭特秀逆天超猛拉桿倒扣

才剛轉投詹皇幫！鵜鶘得分王重傷「無限期缺陣」　重創交易行情

才剛轉投詹皇幫！鵜鶘得分王重傷「無限期缺陣」　重創交易行情

「台灣奪冠那刻他淚崩」 羅德公關憶陳冠宇：哭到臉都皺了

「台灣奪冠那刻他淚崩」 羅德公關憶陳冠宇：哭到臉都皺了

統一獅一軍投手教練霍斯曼接任　林岳平曝關鍵考量

統一獅一軍投手教練霍斯曼接任　林岳平曝關鍵考量

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

快訊／超越大谷翔平史上最大合約！大都會250億簽下索托

已寄賀卡！中職會長向2位混血球星示好　為經典賽提前布局

日、韓職球隊探詢羅戈　富邦持續洽談合約

日媒專訪吳念庭15年旅日情　從打算「只待3年」到淚別西武

紐約雙強500萬的差距！美媒曝洋基開價7.6億留不住索托

大谷翔平攜愛妻到湖人主場觀戰！獲專屬球衣　球迷：讓他上場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1超越大谷！大都會250億簽下索托

2蔡其昌曝「2混血球星」有望徵召

3日、韓職探詢羅戈　富邦持續洽談

4日媒專訪吳念庭15年旅日情

5美媒曝洋基開價7.6億留不住索托

最新新聞

1投手教練霍斯曼接任　林岳平曝考量

2大谷夫婦加持！八村壘猛砍新高23分

3柯瑞轟30分48小時後復仇灰狼

4美媒曝洋基開價7.6億留不住索托

539歲吳岱豪又被「借調」到裕隆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

【滿滿人情味】在別人家門口偷看「12強台日大戰」　下秒直接被邀進去一起嗨

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366