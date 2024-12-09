運動雲

>

不打擾的溫柔！大谷翔平明年返日海外賽　井端弘和不會面談WBC

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

日本國家隊監督井端弘和在12強爭冠失利後，放眼2026年WBC經典賽，邀請大谷翔平等大聯盟球星入隊，明年3月道奇海外賽是不錯的時機，但井端弘和8日向日媒表示，不會在那段期間約大谷翔平見面。

「（見面的計畫）沒有。賽季期間我完全沒有見面的打算。我不想造成他們的困擾。」井端弘和說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

井端弘和在與投手教練吉見一起一同參加在埼玉縣舉辦的「NX集團×侍日本棒球教室」後如此表示。在2023年上屆賽事中，大谷翔平、教士隊的達比修有投手等現役大聯盟選手是日本國家隊的核心，曾帶領球隊奪得世界冠軍。2026年的賽事中，日籍大聯盟選手無疑也將是重要戰力。

明年3月，道奇隊的大谷翔平、投手山本由伸，以及對手小熊隊的今永昇太投手、鈴木誠也外野手將為日本開幕戰返國。上屆賽事中，鈴木誠也原也在名單內，最終因傷退出。今永和山本當時是以日職選手身份入選。對井端監督來說，這是向四人確認經典賽參賽意願的絕佳機會，但他刻意避免接觸。

「休賽季也完全來得及。」井端監督表示。據日媒《Full Count》報導，這展現出一份如同父母般的關愛之心，認為不該在他們專注於賽季期間打擾，而是可以在休賽季或春訓期間安排見面討論。有報導指出今永和老虎隊的前田健太投手等人對參加WBC表現出積極態度。對此他表示歡迎，「雖然選拔會非常困難，但能聽到他們這麼說，表達參賽意願真的非常感謝。」

關鍵字： 日本棒球大谷翔平井端弘和2026經典賽大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／超越大谷翔平史上最大合約！大都會250億簽下索托

快訊／超越大谷翔平史上最大合約！大都會250億簽下索托

已寄賀卡！中職會長向2位混血球星示好　為經典賽提前布局

已寄賀卡！中職會長向2位混血球星示好　為經典賽提前布局

日、韓職球隊探詢羅戈　富邦持續洽談合約

日、韓職球隊探詢羅戈　富邦持續洽談合約

日媒專訪吳念庭15年旅日情　從打算「只待3年」到淚別西武

日媒專訪吳念庭15年旅日情　從打算「只待3年」到淚別西武

紐約雙強500萬的差距！美媒曝洋基開價7.6億留不住索托

紐約雙強500萬的差距！美媒曝洋基開價7.6億留不住索托

大谷翔平攜愛妻到湖人主場觀戰！獲專屬球衣　球迷：讓他上場

大谷翔平攜愛妻到湖人主場觀戰！獲專屬球衣　球迷：讓他上場

說好的「不灌籃」宣言破戒！　灰熊莫蘭特秀逆天超猛拉桿倒扣

說好的「不灌籃」宣言破戒！　灰熊莫蘭特秀逆天超猛拉桿倒扣

才剛轉投詹皇幫！鵜鶘得分王重傷「無限期缺陣」　重創交易行情

才剛轉投詹皇幫！鵜鶘得分王重傷「無限期缺陣」　重創交易行情

「台灣奪冠那刻他淚崩」 羅德公關憶陳冠宇：哭到臉都皺了

「台灣奪冠那刻他淚崩」 羅德公關憶陳冠宇：哭到臉都皺了

統一獅一軍投手教練霍斯曼接任　林岳平曝關鍵考量

統一獅一軍投手教練霍斯曼接任　林岳平曝關鍵考量

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

熱門新聞

快訊／超越大谷翔平史上最大合約！大都會250億簽下索托

已寄賀卡！中職會長向2位混血球星示好　為經典賽提前布局

日、韓職球隊探詢羅戈　富邦持續洽談合約

日媒專訪吳念庭15年旅日情　從打算「只待3年」到淚別西武

紐約雙強500萬的差距！美媒曝洋基開價7.6億留不住索托

大谷翔平攜愛妻到湖人主場觀戰！獲專屬球衣　球迷：讓他上場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1超越大谷！大都會250億簽下索托

2蔡其昌曝「2混血球星」有望徵召

3日、韓職探詢羅戈　富邦持續洽談

4日媒專訪吳念庭15年旅日情

5美媒曝洋基開價7.6億留不住索托

最新新聞

1投手教練霍斯曼接任　林岳平曝考量

2大谷夫婦加持！八村壘猛砍新高23分

3柯瑞轟30分48小時後復仇灰狼

4美媒曝洋基開價7.6億留不住索托

539歲吳岱豪又被「借調」到裕隆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

【滿滿人情味】在別人家門口偷看「12強台日大戰」　下秒直接被邀進去一起嗨

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366