不打擾的溫柔！大谷翔平明年返日海外賽　井端弘和不會面談WBC

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

日本國家隊監督井端弘和在12強爭冠失利後，放眼2026年WBC經典賽，邀請大谷翔平等大聯盟球星入隊，明年3月道奇海外賽是不錯的時機，但井端弘和8日向日媒表示，不會在那段期間約大谷翔平見面。

「（見面的計畫）沒有。賽季期間我完全沒有見面的打算。我不想造成他們的困擾。」井端弘和說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

井端弘和在與投手教練吉見一起一同參加在埼玉縣舉辦的「NX集團×侍日本棒球教室」後如此表示。在2023年上屆賽事中，大谷翔平、教士隊的達比修有投手等現役大聯盟選手是日本國家隊的核心，曾帶領球隊奪得世界冠軍。2026年的賽事中，日籍大聯盟選手無疑也將是重要戰力。

明年3月，道奇隊的大谷翔平、投手山本由伸，以及對手小熊隊的今永昇太投手、鈴木誠也外野手將為日本開幕戰返國。上屆賽事中，鈴木誠也原也在名單內，最終因傷退出。今永和山本當時是以日職選手身份入選。對井端監督來說，這是向四人確認經典賽參賽意願的絕佳機會，但他刻意避免接觸。

「休賽季也完全來得及。」井端監督表示。據日媒《Full Count》報導，這展現出一份如同父母般的關愛之心，認為不該在他們專注於賽季期間打擾，而是可以在休賽季或春訓期間安排見面討論。有報導指出今永和老虎隊的前田健太投手等人對參加WBC表現出積極態度。對此他表示歡迎，「雖然選拔會非常困難，但能聽到他們這麼說，表達參賽意願真的非常感謝。」