「西語老師」赫南德茲續約延遲　紅襪、藍鳥競爭中

▲T.赫南德茲（Teoscar Hernández）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇明星外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernández）以活潑個性為名，季初指導大谷翔平西班牙語影片在網上瘋傳被暱稱為「西語老師」，繳出活躍的球季後，近期傳出與道奇談續約延遲中，可能面臨紅襪、藍鳥競爭。

洛杉磯當地媒體「Dodgers Nation」記者卡姆拉斯（Noah Camras）在官方X（前推特）提到，「道奇與赫南德茲正朝著新合約邁進。但據消息人士告訴我，延遲的原因在道奇方面。」這可能是因為球隊尚未退出索托（Juan Soto）的爭奪戰。

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此外，他提到目前參與索托爭奪戰的紅襪與洋基若未能成功收購，可能會對赫南德茲產生興趣，若續約協商拖延，「競爭將會加劇」。大聯盟官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）指出，藍鳥也瞄準赫南德茲。如果這些球隊願意投入原本為索托準備的鉅額資金，對希望續約的道奇來說將是一大阻礙。

赫南德茲去年休季從水手隊成為自由球員後，以2350萬美元的一年合約加入道奇。本季他以僅次於大谷翔平的球隊第二高34支全壘打與99打點的成績展現關鍵時刻的實力，為球隊時隔4年重返世界冠軍寶座貢獻良多。

赫南德茲開朗的性格也為球隊帶來活力，每當大谷擊出全壘打時，他便會撒向日葵瓜子慶祝的畫面，已成為球迷熟悉的景象。賽季結束後他再度成為自由球員，去向備受關注。