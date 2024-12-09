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才剛轉投詹皇幫！鵜鶘得分王重傷「無限期缺陣」　重創交易行情

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘本季頭號得分手英格雷(Brandon Ingram)才「投靠」詹姆斯(LeBron James)經紀人保羅(Rich Paul)，今(9)日就傳來噩耗，他因為在昨(8)日對雷霆一役嚴重扭傷左腳踝，球團宣布他將無限期缺陣，已處於合約年的他，最近傳出吸引了溜馬和湖人的關注，卻在此時重傷倒下，重創他的「交易行情」。

2016年榜眼英格雷生涯從湖人發跡，2019年夏天成為洛城換取明星長人戴維斯(Anthony Davis)的籌碼之一，本季是他待在鵜鶘的第6季，他身上的5年合約進入最後一年，雙方並未談妥續約，似乎都有意「分手」。美國媒體近日曾披露，他的前東家湖人與本季表現不如預期的溜馬，都在關注他的動向。

▲▼鵜鶘英格雷復出1場又傷退。（圖／達志影像／美聯社）

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▲鵜鶘英格雷。（圖／達志影像／美聯社，下同）

值得一提的是，英格雷最近才轉投洛城天王詹姆斯經紀人保羅(Rich Paul)開設的公司「Klutch Sports」，據報導，這位27歲前場好手更希望為一支有季後賽競爭力的球隊效力，他所處的紐奧良受到嚴重傷病困擾，主要輪替球員幾乎「團滅」，鵜鶘至今僅取得5勝19敗，淪為西區爐主。

英格雷與其他兩位全明星隊友威廉森(Zion Williamson)、莫瑞(Dejounte Murray)，本季尚未一起登場過，未料他在8日出戰雷霆時也重傷，他一次嘗試跳投，落地時踩到了雷霆防守悍將多特(Lu Dort)的腳，嚴重扭傷左腳踝，被攙扶回休息室，賽後他被目擊穿上保護靴、拄著拐杖。

▲▼鵜鶘英格雷。（圖／達志影像／美聯社）

鵜鶘今日宣布，本季場均能砍22.2分的英格雷將無限期缺陣，他的復出時間表取決於他的治療和康復狀況。這位27歲前鋒先前就曾受右腳足底肌腱炎所苦，直到6日才回歸陣中，他該役猛砍29分率隊擊退太陽，止住9連敗。

英格雷可能在最糟糕的時間點受傷，他是交易市場上的「焦點人物」，鵜鶘原本可以用他來交換符合團隊需求的明星球員，他也能尋找一個較有競爭力的新東家，現在計劃恐全部泡湯。

▲▼鵜鶘英格雷復出1場又傷退。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA鵜鶘英格雷Brandon Ingram湖人

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