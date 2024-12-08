鵜鶘砍將英格雷復出第2場又退場　腳踝嚴重扭傷退場

▲▼鵜鶘英格雷復出1場又傷退。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 總合報導

今天（8日）鵜鶘在主場迎戰強敵雷霆，本場開局雷霆即拉開比數差距，首節鵜鶘落後12分，次節擴大落後至26分，且鵜鶘得分王英格雷（Brandon Ingram）在第3節因落地時扭傷左腳踝提前離場，全場僅得5分，鵜鶘就此以109比119兵敗雷霆。

英格雷前1場才剛從右腳肌腱炎中復出，未料第2場就再次扭傷，第3節剛開始17秒，他背身單打雷霆防守悍將多特（Luguentz Dort），轉身跳投要落地時不慎踩到多特的腳，嚴重扭傷左腳踝，導致他不得不提前退場，也成為本場吞敗的原因之一。

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鵜鶘總教練格林（Willie Green）表示，目前無法提供有關英格雷最新傷情的詳細消息，「現在還沒有最新消息，看到英格雷倒下真的非常令人難過，他上一場對太陽表現很出色，最近訓練的狀態也很好，發生這種意外真的對我們是很大的打擊。」

本賽季，鵜鶘在傷病影響方面明顯是全聯盟最嚴重的球隊之1，尤其是隊內5名核心球員的缺陣情況。鵜鶘球員在賽季前6週因傷累計缺席了117場比賽，威廉森（Zion Williamson）自11月10日拉傷腿筋後，已缺席18場；艾瓦拉多（Jose Alvarado）因為腿筋和霍金斯（Jordan Hawkins）因為背傷各缺席13場。

大鎖前鋒瓊斯（Herbert Jones）剛剛克服右肩拉傷，他先前也缺席了18場；主控莫瑞（Dejounte Murray）也完成左手骨折手術回歸，他缺席了17場；麥卡倫（CJ McCollum）也從右內收肌拉傷缺席13場後恢復參賽。

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

首節，前5分鐘鵜鶘就發生6次失誤，使比分早早落後5比20，雷霆王牌吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單節包辦全隊31分中的16分，且半場在內線和快攻得分掌握絕對優勢，以77比51結束上半場。

雷霆在內線得分以40比18大幅領先鵜鶘，上半場握有26分領先，且雷霆上半場投籃命中率高達67.4%（43投29中），其中包括19次上籃，顯現鵜鶘禁區防守的失敗。

鵜鶘在第3節打出以29比22稍微縮小分差至99比80，並在第4節剩下3分31秒時，將差距縮至114比105，然而，雷霆連得五分再度拉開比分，就次比賽走遠，最終雷霆119比109擊敗鵜鶘。

勝隊雷霆以吉爾吉斯-亞歷山大表現最佳，單場18投10中，得到31分，這是他本賽季第11次得分超過30分；威廉斯（Jalen Williams）貢獻全隊次高27分，包含4記三分球；敗隊鵜鶘莫瑞繳出26分、9籃板、4抄截的好成績；瓊斯以8成命中率砍下24分。