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林泓育、凃壯勳赴日拜「完美接球」名師！甲斐也來取經

▲▼ 凃壯勳、林泓育 。（圖／截自凃壯勳IG）

▲林泓育 。（圖／截自凃壯勳IG）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿資深捕手林泓育今年雖以指定打擊為主，仍不忘精進捕手本業。他在統一獅體能教練、同為南英學長的凃壯勳邀請下，前往日本學習，拜訪近來在日職圈備受矚目的「完美接球捕手」綠川大陸的訓練中心。

綠川大陸以精準的捕球技巧聞名，不僅指導過大都會投手千賀滉大，今年更獲日本武士隊捕手、軟銀鷹隊的甲斐拓也親自邀約指導。他在YouTube上的捕球教學影片突破300萬觀看次數，展現驚人影響力。甲斐當時曾向媒體表示，「向非職業選手請教並不羞恥，這只是為了讓自己變得更好。」

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「現在捕手的趨勢就是注重接球、擋球、阻殺和引導能力。」林泓育表示，「這次找他就是希望自己在接球方面能更細膩，提升Framing（偷好球）能力。」他也提到訓練中心的統計，「大聯盟第一和最後一名捕手在蹲捕失分方面差距整整40分，如果Framing能力夠好，打者上壘率、長打率都會明顯下降。」

雖然只有短短兩天6小時的課程，但密集度十足。凃壯勳坦言，「我們學到手快抽筋，這6、7年來從沒這麼累過，但我希望讓身體記憶，一定要親自體會才知道怎麼教給選手。」

值得一提的是，這次學習之旅的契機來自社群媒體。凃壯勳透過IG看到綠川大陸訓練甲斐拓也的片段，經由統一獅翻譯賴柏宇協助聯繫促成。

今年初赴宮崎與軟銀鷹、歐力士猛牛交流賽，樂天桃猿教練古久保健二就耳聞甲斐拓也訓練成效良好，得知林泓育與凃壯勳將赴訓練中心練習，也一同加入訓練。看到凃壯勳全程投入訓練，古久保健二驚訝表示，「即使是教練也這麼認真學習！」

「綠川大陸所教的是現在全世界的趨勢，包括美國、古巴、多明尼加等南美洲捕手，還有林家正，都運用這樣的framing技術在比賽中。」凃壯勳說，「希望未來有天能把這些東西回饋到選手身上，甚至是基層，讓台灣棒球越來越好。」

綠川大陸今日也釋出3人訓練影片，內文指出，「為了精進捕手技術，特地來我的訓練中心上課訓練！除了了解台灣職棒的現況，我也針對聯盟情況提出最適合的建議，並用各種方式，包括口頭解說、示範動作和播放影片等，為他們分析美職和日職的最新趨勢，以及兩地捕手文化的不同！」

「古久保先生和凃先生雖然是教練的身份，而林泓育更是前中華隊、現年38歲的資深捕手，儘管他們都有豐富的經驗和地位，還是保持這麼強的學習熱忱，持續在棒球路上努力進步，真的讓我非常感動！」

「雖然課程只有短短兩天6小時，但在大家的熱情投入下，時間過得特別快！非常感謝這次難得的經驗！我會繼續為各位加油！」

▲▼ 凃壯勳、林泓育 。（圖／截自凃壯勳IG）

▲凃壯勳 。（圖／截自凃壯勳IG）

關鍵字： 捕手樂天桃猿接球技巧日本訓練中心綠川大陸

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