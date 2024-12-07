李愷諺虧林書豪走音　「幫我撿球太累在周杰倫演唱會唱不好」

▲新北國王李愷諺。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王相隔一個月再回到新莊體育館，今(7)日交手新竹御嵿攻城獅，本場國王共有6人得分上雙，團隊送出23次助攻，終場以96比78大勝。復出第2戰的李愷諺繳出16分、6籃板的亮眼數據，他賽後歸功於林書豪陪他加練，還幽默補充，「書豪幫我撿球太累了，導致昨晚在周杰倫演唱會唱得不好。」

此役國王排出沃許本、奧帝、林書豪、林書緯以及李愷諺先發，首節奧帝火力全開拿下12分，林書豪也貢獻6分，團隊以28比14取得大幅優勢。

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不過第二節國王專注力略有下滑，一度讓攻城獅縮小至4分差。關鍵時刻，李愷諺挺身而出，一掃上一場冰冷手感，單節攻下9分加上林書豪的3次助攻，國王再次拉開比分，上半場以46比37領先。下半場國王保持進攻節奏，逐漸擴大領先優勢，最終以96比78順利收下勝利。

▲新北國王林書豪。（圖／TPBL提供）

剛從傷兵名單回歸的李愷諺，迎來個人復出後的第2場比賽。他在上週對特攻的比賽中表現平平，僅留下3助攻和3籃板。然而，本場比賽他出賽29分鐘，繳出16分、6籃板的亮眼成績。

賽後李愷諺表示，「上一場表現不佳，可能是急於證明自己，反而是反效果，不過感謝書豪，昨天早上練球時找我加練。」他還幽默補充，「書豪幫我撿球太累了，導致昨晚在周杰倫演唱會唱得不好。」

林書豪在賽後接受訪問時表示：「今天6人得分上雙，是我們比較正常的發揮。我們的優勢在於每位球員都有進攻能力，防守也不錯，但還有進步空間。」對於李愷諺的調侃，林書豪笑著回應，「我在KTV不是這樣的，全場5萬人看著真的很緊張，以後要聽我唱歌可能得付費了。」