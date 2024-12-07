戴資穎開刀前圓夢聽周董演唱會　直呼像做夢：誰的青春沒有周杰倫

▲台灣羽球天后戴資穎去聽周杰倫演唱會。（圖／翻攝自IG／riceandshine.co）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎日前宣布將動刀治療膝傷，在進行手術前，她圓夢到大巨蛋聽天王周杰倫的演唱會，她在社群媒體開心表示，「誰的青春沒有周杰倫！」她透露小時候最愛唱的歌就是周董的歌，「最後能如願看到演唱會，真的是太開心了。」

受到雙膝傷勢困擾的戴資穎，已於10月22日申請世界排名保護，目前仍高居女單世界第5，不過幾經思考後，她4日決定動刀治療左膝傷勢。她接受《中央社》訪問時坦言，這麼做是為了以後的生活著想，等開完刀就必須徹底休息幾個月。

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▲台灣球后戴資穎忍傷拚戰 。（圖／Badminton photo提供，下同）

戴資穎趁著接受手術前還能「自由活動」的時光，去聽了天王周杰倫昨(6)日在大巨蛋的演唱會，她轉發了網紅夫妻周筠(Yun)的照片，放下頭髮的她開心拿著手燈，「誰的青春沒有周杰倫！能夠一起坐在那唱歌，真的像在做夢。」她也提到，「小時候最愛唱的歌就是周杰倫的，最後能如願看到演唱會，真的是太開心了。」

與戴資穎一起去聽演唱會的周筠，與老公金該(Dzingai)一起經營社群頻道「rice & shine」，分享一家6口的生活趣事，很喜歡小朋友的小戴時常在網路上與她互動，兩人昨日也一起化身「粉絲」追星。

周筠表示，她和戴資穎一起練歌練了一個多月，整場一直在玩前奏一下就說出歌名的遊戲，結果完全贏不了小戴，「為何那麼厲害！」