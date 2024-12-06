河村勇輝沒上場仍引媒體「關注」　日本軟糖擄獲一哥和記者的心

Yuki Kawamura shared the famous Japanese jelly beans the team has been loving with every member of the media tonight. ???????? pic.twitter.com/7eMrTmTE3a — Drew Hill (@DrewHill_DM) December 6, 2024

記者游郁香／綜合報導

與灰熊簽下雙向合約的「日本第一控」河村勇輝，在G聯盟與NBA之間來回，他今(6)日進入曼菲斯對國王的名單，可惜並未獲得上場時間，不過賽後他仍引起媒體的「關注」，他將隊友也很喜歡的日本明治Poifull軟糖，發送給到場的記者，日本球迷看了笑說，「他到底帶了多少盒？」

172公分的河村勇輝勇闖NBA，他至今只在籃球最高殿堂打了12場比賽，場均上場時間2.8分鐘，沒有太多發揮空間，主要在G聯盟出賽，他在曼菲斯疾行平均上場32.9分鐘，能砍10.8分、11.8助攻和4籃板。

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▲日本第一控河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

河村勇輝今日進入灰熊對國王的名單，最終並沒有登場，曼菲斯此役以115比110逆轉獲勝。賽後河村勇輝依舊成為媒體焦點，隨隊記者希爾(Drew Hill)開心貼出一張軟糖照，「河村勇輝把球隊非常喜歡的日本糖果發給所有媒體人員。」那是一盒日本明治Poifull軟糖。

這盒日本軟糖曾出現在灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)的IG限時動態，莫蘭特曾表示，「應該訂購一些，這個糖果非常好吃。」當地記者也很快注意到這種軟糖，《ClutchPoints》記者多德森(Chris Dodson)就曾在10月26日的比賽後問河村，「勇輝，有帶Poifull嗎？」當時河村笑著回答，「抱歉，沒有帶。」

▲河村勇輝、莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

對於當地記者來說，河村勇輝發放的Poifull軟糖就像是提前到來的聖誕禮物，沒拿到的灰熊記者布朗(Sharon Brown)扼腕地說，「錯過了這個真是太可惜了。」

日本球迷看到後紛紛打趣表示，「他到底帶了多少盒？」「明治公司應該跟河村簽訂贊助合約。」