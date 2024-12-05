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180公分巨投！國二混血歐子喬越級戰青棒　球探盯上期待旅外

▲▼ 歐子喬 。（圖／記者王真魚攝）

▲歐子喬 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

新明國中右投手歐子喬「越級打怪」參加NIKE青棒訓練營，今天在比賽中登板也吸引球探關注，年僅國二的他，球速最快投到137公里，潛力十足，備受看好旅外。

歐子喬是南非混血，目前國二身高已經達180公分，未來有機會再長高。因為先天條件佳，也是國內、外多位球探觀察的潛力新秀。

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受邀參加青棒訓練營，歐子喬相當開心，直言獲益良多，包括守備方面，面對短打的球，處理得更得心應手，「感覺判斷有變比較好。」

訓練營擔任客座教練的王建民，直指現在投手素質越來越好，特別是速度方面，「也滿多學校加入運科，和以前相比，確實落差滿大，這次有幾個協調性、速度都很不錯。」

談到唯一國中生歐子喬，王建民說，「有聽說大家都對他期待滿高，才國中而已，現在身手就很不錯，期待他持續成長。」

歐子喬透露，自己的偶像正是王建民，也把握機會向他討教投球細節。

當年同樣以國中生身份參加訓練營的陳柏毓，大方分享經驗。他指出，這幾天都有特別照顧歐子喬，其他學長也都關心他，「就是鼓勵他，能夠來這邊能力不會差太多，未來也許還會再來，希望他都能學到不同的東西。」

外界看好他的旅外發展，擁有南非血統的歐子喬也期待能到美國追尋夢想。不過在澎湖長大的他，台語、中文樣樣精通，但英文成了他必須跨越的第一道門檻。他笑說，自己其實不會說英文，這也是旅外前首要目標。

關鍵字： 新明國中歐子喬NIKE青棒訓練營王建民未來投手之星

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