運動雲

>

感覺離夢想很近了！鄭宗哲目標不只上大聯盟：盼能天天上場

▲▼ 鄭宗哲、陳柏毓 。（圖／記者王真魚攝）

▲鄭宗哲 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

從屏東鄉下到大聯盟40人名單，海盜隊旅外好手鄭宗哲參與Nike青棒訓練營擔任教練，分享自己的棒球生涯心路歷程。

「我覺得我自己已經很幸運了！」鄭宗哲談到被列入40人名單時說，「回頭看，就是一個屏東的小孩子，有一天被大聯盟的球隊放在一個很重要的位置上。」他特別感謝海盜隊的栽培，「如果沒有海盜，我不會說英文，我不知道原來我可以打球，不知道我可以做到的事情有那麼多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

被放入40人名單，鄭宗哲直言對大聯盟距離更近了，「接近啊，我覺得很接近，但我說不出那個距離。」他展現出更高的企圖心，「我的目標永遠都不是只有上大聯盟，而是要能在大聯盟每天上場。我不知道這一天什麼時候會到來，但總要有第一天才能累積每一天。」

不過，他也相當清楚職業棒球的現實面：「這真的不是你表現好就可以做到的事情，有時候需要一些機運，因為球員很多，你有option的問題，有年資的問題，有經驗的問題，還有陣容的問題。」

目前正在參與冬季聯盟的鄭宗哲，也分享了自己的近況調整：「主要針對打擊做一些調整，像是動作可能有點前傾需要改善。」他也肯定自己在選球方面的進步，「到現在我只揮棒過一次，只打過一顆壞球，其他都是很好的執行。」

鄭宗哲不忘感謝中華職棒聯盟提供比賽舞台，並鼓勵年輕選手，「看到很多年輕選手很棒，希望他們可以早日上一軍。」

小學弟也詢問鄭宗哲當時的旅外夢，他分享，一直到有球探注意，才覺得想要出去看看走一趟，「想知道外面世界，如果沒去美國打球，也會想要去那裡讀大學，去看一下，那時想法很簡單，想說美國大聯盟說是最高殿堂，想要人生有機會踏上一次，哪怕只是一次，希望在那裡打球，希望朝這方向前進。」

當年還是學員的時候，鄭宗哲也曾向旅美過的林子偉討教，關於3A以及大聯盟的差距。現在自己有更深體會，「我覺得你有辦法做你自己滿重要的，你會覺得好像很多人在看你，但其實沒有人在看你，如果有辦法做自己，才有辦法表現出最好的自己，那你表現出最好的自己，才有辦法跟人家輸贏。」

關鍵字： 棒球鄭宗哲大聯盟海盜隊屏東

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

盼成終身統一人！獅端超長約留陳傑憲　含選手、教練規劃

盼成終身統一人！獅端超長約留陳傑憲　含選手、教練規劃

王建民點頭續任WBC資格賽投教！解密12強投手調度

王建民點頭續任WBC資格賽投教！解密12強投手調度

唐肇廷宣布引退：不打到最後一口氣　期待教練角色帶來更多價值

唐肇廷宣布引退：不打到最後一口氣　期待教練角色帶來更多價值

日籍同窗將當古林睿煬翻譯！大巨蛋見證同學轟日本感動落淚

日籍同窗將當古林睿煬翻譯！大巨蛋見證同學轟日本感動落淚

陳晨威帥照登WBSC首頁！專文讚台灣奪冠路：抗韓、美兩大關鍵戰役

陳晨威帥照登WBSC首頁！專文讚台灣奪冠路：抗韓、美兩大關鍵戰役

殘酷！本季在NBA單場猛傳「21助攻」　鵜鶘培頓還是失業了

殘酷！本季在NBA單場猛傳「21助攻」　鵜鶘培頓還是失業了

高國豪批團隊「太自私」　攻城獅慘敗球員緊急閉門會議

高國豪批團隊「太自私」　攻城獅慘敗球員緊急閉門會議

湖人第17順位撿到「大齡射手」　別隊不選兩原因曝：面試太誠實

湖人第17順位撿到「大齡射手」　別隊不選兩原因曝：面試太誠實

12強後人氣暴漲！吉力吉撈被阿桑認出嚇一跳　資格賽再評估

12強後人氣暴漲！吉力吉撈被阿桑認出嚇一跳　資格賽再評估

南韓「仁川女神」前進台籃　富邦勇士簽金渡娥28日主場亮相

南韓「仁川女神」前進台籃　富邦勇士簽金渡娥28日主場亮相

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

熱門新聞

盼成終身統一人！獅端超長約留陳傑憲　含選手、教練規劃

王建民點頭續任WBC資格賽投教！解密12強投手調度

唐肇廷宣布引退：不打到最後一口氣　期待教練角色帶來更多價值

日籍同窗將當古林睿煬翻譯！大巨蛋見證同學轟日本感動落淚

陳晨威帥照登WBSC首頁！專文讚台灣奪冠路：抗韓、美兩大關鍵戰役

殘酷！本季在NBA單場猛傳「21助攻」　鵜鶘培頓還是失業了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1獅10年約留陳傑憲！含選手、教練規劃

2王建民續任WBC投教！解密12強調度

3唐肇廷宣布引退：不打到最後一口氣

4日籍同窗當古林翻譯！同學轟日本哭了

5陳晨威登官網！專文讚台灣奪冠路

最新新聞

112強台灣世界第一！陳柏毓盼戰資格賽

2鄭宗哲點出12強擊敗日本關鍵！

3鄭宗哲：我的目標不只上大聯盟

4華格納砍35分領軍魔術擊退七六人

5爵士藤真？ 賽季報銷仍替隊友畫戰術

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲好男人形象引迴響！　喊話：我已經結婚別有想像

陳傑憲見「陳太太暴增！」　喊話：我已經結婚別有想像

陳傑憲自曝私下是I人　餅總爆料：氣氛大師！

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366