感覺離夢想很近了！鄭宗哲目標不只上大聯盟：盼能天天上場





▲鄭宗哲 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

從屏東鄉下到大聯盟40人名單，海盜隊旅外好手鄭宗哲參與Nike青棒訓練營擔任教練，分享自己的棒球生涯心路歷程。

「我覺得我自己已經很幸運了！」鄭宗哲談到被列入40人名單時說，「回頭看，就是一個屏東的小孩子，有一天被大聯盟的球隊放在一個很重要的位置上。」他特別感謝海盜隊的栽培，「如果沒有海盜，我不會說英文，我不知道原來我可以打球，不知道我可以做到的事情有那麼多。」

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被放入40人名單，鄭宗哲直言對大聯盟距離更近了，「接近啊，我覺得很接近，但我說不出那個距離。」他展現出更高的企圖心，「我的目標永遠都不是只有上大聯盟，而是要能在大聯盟每天上場。我不知道這一天什麼時候會到來，但總要有第一天才能累積每一天。」

不過，他也相當清楚職業棒球的現實面：「這真的不是你表現好就可以做到的事情，有時候需要一些機運，因為球員很多，你有option的問題，有年資的問題，有經驗的問題，還有陣容的問題。」

目前正在參與冬季聯盟的鄭宗哲，也分享了自己的近況調整：「主要針對打擊做一些調整，像是動作可能有點前傾需要改善。」他也肯定自己在選球方面的進步，「到現在我只揮棒過一次，只打過一顆壞球，其他都是很好的執行。」

鄭宗哲不忘感謝中華職棒聯盟提供比賽舞台，並鼓勵年輕選手，「看到很多年輕選手很棒，希望他們可以早日上一軍。」

小學弟也詢問鄭宗哲當時的旅外夢，他分享，一直到有球探注意，才覺得想要出去看看走一趟，「想知道外面世界，如果沒去美國打球，也會想要去那裡讀大學，去看一下，那時想法很簡單，想說美國大聯盟說是最高殿堂，想要人生有機會踏上一次，哪怕只是一次，希望在那裡打球，希望朝這方向前進。」

當年還是學員的時候，鄭宗哲也曾向旅美過的林子偉討教，關於3A以及大聯盟的差距。現在自己有更深體會，「我覺得你有辦法做你自己滿重要的，你會覺得好像很多人在看你，但其實沒有人在看你，如果有辦法做自己，才有辦法表現出最好的自己，那你表現出最好的自己，才有辦法跟人家輸贏。」