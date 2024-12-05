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爵士藤真？　大鎖前鋒賽季報銷仍替隊友「畫戰術」

▲▼爵士新人前鋒大鎖亨德里克斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼爵士新人前鋒大鎖亨德里克斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

爵士新人大鎖前鋒亨德里克斯（Taylor Hendricks）在10月底遭逢右腿腓骨骨折及踝關節脫臼，目前已開刀完進入修復期。雖然本季已報銷無法再上場，但亨德里克斯仍嘗試幫助球隊，除了在場邊加油吶喊，令人訝異的是，他還會拿起戰術版替隊友設計戰術。

11月12日，爵士在主場對陣鳳凰城太陽，亨德里克斯拿起戰術版設計了戰術，幫助柯林斯（John Collins）有單打對方中鋒普朗里（Mason Plumlee）機會，柯林斯也不負亨德里克斯期望，命中一記後撤步中距離跳投，拿下爵士首個進球。

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▲▼爵士柯林斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼爵士柯林斯。（圖／達志影像／美聯社）

爵士總教練哈迪（Will Hardy）笑著表示，「他（亨德里克斯）當時坐在旁邊，戰術板就在他身邊，我叫先發組過去，給了他戰術板，說：『嘿！畫第1個戰術吧。』」，哈迪補充道，「這很有趣，看他畫戰術很有趣，看他解釋更有趣。」

亨德里克斯今天（5日）談到自身傷勢，他表示，起初他不覺得這傷很嚴重，「我以為自己沒事，因為當下醫生把骨頭復位了，我想問題應該不大，1、
2週就能回來。」，不過，X光檢查顯示傷勢嚴重，他在幾天後接受了手術。現在，他穿著防護靴，靠滑板車在訓練和主場中活動。

亨德里克斯尚未獲准隨隊到客場，球團要求亨德里克斯都要待在主場，直到不需要使用滑板車或拐杖，預計最快也要等到明年1月。

▲▼爵士新人前鋒大鎖亨德里克斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼爵士新人前鋒大鎖亨德里克斯。（圖／達志影像／美聯社）

亨德里克斯表示無法再參加本賽季的比賽感到心碎，他在休賽期投入了大量精力提升自己的技術。在本賽季出賽的3場比賽，他場均得到4.7分、5籃板，平均上場25分鐘。

儘管如此，亨德里克斯仍試圖對漫長的康復過程保持樂觀，他表示，自己並不急於回到賽場，因為知道本賽季無法再回到球場，「時刻都記住這一點，更注重每天的康復，不急於求成，因為我不需要為某個確切的日期做準備。」。

爵士球團也採取謹慎的態度，哈迪表示，亨德里克斯理想的回歸日期是2025-26賽季的季前訓練營，他們不想倉促復出造成更多傷害，「遭遇這種級別的傷病，以及我們對他（亨德里克斯）的重視，我們要更關注正確的康復方式，確保他百分百恢復，目前沒必要談論夏季聯賽之類的事情。」

 
關鍵字： NBA爵士哈迪亨德里克斯柯林斯

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