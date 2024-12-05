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郭天信談張政禹：個性很適合大場面　笑他「不知道怕」

▲▼ 胡金龍、郭天信、 吉力吉撈·鞏冠 。（圖／記者王真魚攝）

▲郭天信 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

味全龍好手郭天信今年首次以教練身份參加Nike青棒訓練營，回憶起自己2016-2017年曾在此獲得MVP。談到剛結束的12強賽事，這位去年經典賽國手也感觸良多。

「看了比賽真的很激動，因為都是認識的隊友。」郭天信表示，看到大家為了個人和國家榮譽拚盡全力，令人感動，「外界一開始都不看好我們，但只有在這個圈子裡的人，才知道大家都有實力。」

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談到張政禹在賽事中帶起風潮的「金三角」手勢，郭天信笑說：「他很煩，這件事都過那麼久了，一開始大家都不知道是什麼意思，他又提起來。」不過他認為這對張政禹來說是正面的象徵，這個動作在德州撲克代表「All IN」，象徵毫不保留、全力以赴的精神。

對於張政禹的表現，郭天信給予高度評價，「他的個性很適合國際賽大場面，完全不會怕。講不好聽是有點笨，但有時候反而是優點，他不會給自己太多壓力，這次比賽他看起來很享受整個過程。」

提到張政禹對美國一戰的關鍵安打，郭天信強調，「短期賽制搶下分數很重要，會讓投手、守備都更安心。有時候不是你預期的人會得分，反而是這種埋伏在後面的選手給予致命一擊。」

他也認同林立的說法：「不一定要有誰才會贏，也不是沒有誰就會輸，棒球本來就是團隊運動。這次大家把這個概念做得很好，隊長陳傑憲更是扮演關鍵角色，以身作則帶領球隊。」

關鍵字： 郭天信Nike青棒訓練營MVP張政禹12強賽

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