鈴木一朗、上原浩治日本名人堂候選　台灣嘉農近藤監督獲特別表揚

▲鈴木一朗。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本棒球名人堂博物館3日公布2025年棒球名人堂候選名單，美日通算4367支安打的鈴木一朗和締造134勝、128救援成功、104中繼成功的上原浩治等4人首度入選球員表揚部門。最終結果將經由投票後，於明年1月16日公布。

球員表揚部門的候選資格為退休滿5年以上的球員。本次其他新進候選人還包括達成日本職棒生涯2000安打的讀賣巨人隊總教練阿部慎之助和羅德隊教練福浦和也。

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專家表揚部門以退役超過21年者為對象，新增前阪神總教練岡田彰布和前橫濱（現為DeNA）總教練尾花高夫兩位候選人。

特別表揚部門主要表揚業餘棒球相關人士和對日本棒球發展有重大貢獻者，本次新增1931年夏季甲子園帶領台灣嘉義農林獲得亞軍的已故教練近藤兵太郎，以及已故棒球史研究家齋藤三郎兩位候選人。

出身日本愛媛縣松山市的近藤兵太郎，曾率領嘉農5度打進甲子園大賽，並於1931年獲得亞軍，贏得「天下の嘉農」美譽，創下台灣球隊在甲子園最佳成績，也開啟台灣棒球的熱潮，對台灣棒球發展影響甚巨。2019年第6屆入選台灣名人堂的蘇正生在生前就曾說，「因為有近藤教練，才培養出嘉農棒球隊；有了嘉農，才孕育出今日的台灣棒球。」