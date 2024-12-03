運動雲

>

鈴木一朗、上原浩治日本名人堂候選　台灣嘉農近藤監督獲特別表揚

▲▼電競12強冠軍戰，鈴木一朗現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

▲鈴木一朗。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本棒球名人堂博物館3日公布2025年棒球名人堂候選名單，美日通算4367支安打的鈴木一朗和締造134勝、128救援成功、104中繼成功的上原浩治等4人首度入選球員表揚部門。最終結果將經由投票後，於明年1月16日公布。

球員表揚部門的候選資格為退休滿5年以上的球員。本次其他新進候選人還包括達成日本職棒生涯2000安打的讀賣巨人隊總教練阿部慎之助和羅德隊教練福浦和也。

[廣告]請繼續往下閱讀...

專家表揚部門以退役超過21年者為對象，新增前阪神總教練岡田彰布和前橫濱（現為DeNA）總教練尾花高夫兩位候選人。

特別表揚部門主要表揚業餘棒球相關人士和對日本棒球發展有重大貢獻者，本次新增1931年夏季甲子園帶領台灣嘉義農林獲得亞軍的已故教練近藤兵太郎，以及已故棒球史研究家齋藤三郎兩位候選人。

出身日本愛媛縣松山市的近藤兵太郎，曾率領嘉農5度打進甲子園大賽，並於1931年獲得亞軍，贏得「天下の嘉農」美譽，創下台灣球隊在甲子園最佳成績，也開啟台灣棒球的熱潮，對台灣棒球發展影響甚巨。2019年第6屆入選台灣名人堂的蘇正生在生前就曾說，「因為有近藤教練，才培養出嘉農棒球隊；有了嘉農，才孕育出今日的台灣棒球。」

關鍵字： 日本棒球名人堂鈴木一朗上原浩治2025年候選名單

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「承認台灣變強了！」日本游擊手源田壯亮12強敗北後吐心聲

「承認台灣變強了！」日本游擊手源田壯亮12強敗北後吐心聲

陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚穿搭「不一樣帥氣」

陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚穿搭「不一樣帥氣」

紅葉國小奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨喊：想去富邦悍將

紅葉國小奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨喊：想去富邦悍將

葉總領軍飛日本　味全龍安排陳冠偉等5投進修

葉總領軍飛日本　味全龍安排陳冠偉等5投進修

「江坤宇守三壘」被質疑背後真相曝光！中職副秘：這是場美麗誤會

「江坤宇守三壘」被質疑背後真相曝光！中職副秘：這是場美麗誤會

潘傑楷初入職棒月領僅5萬！　12強表現佳有望「衝破40萬月薪」

潘傑楷初入職棒月領僅5萬！　12強表現佳有望「衝破40萬月薪」

張奕抗日好投被注意到了！前東家歐力士監督：仍可在日職生存

張奕抗日好投被注意到了！前東家歐力士監督：仍可在日職生存

「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

留在富邦「不上不下」　25歲蘇煒智任意引退：換條路試試看

留在富邦「不上不下」　25歲蘇煒智任意引退：換條路試試看

湖人有望重聚「冠軍成員」庫茲馬　延攬立陶宛長人交易籌碼曝

湖人有望重聚「冠軍成員」庫茲馬　延攬立陶宛長人交易籌碼曝

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

熱門新聞

「承認台灣變強了！」日本游擊手源田壯亮12強敗北後吐心聲

陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚穿搭「不一樣帥氣」

紅葉國小奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨喊：想去富邦悍將

葉總領軍飛日本　味全龍安排陳冠偉等5投進修

「江坤宇守三壘」被質疑背後真相曝光！中職副秘：這是場美麗誤會

潘傑楷初入職棒月領僅5萬！　12強表現佳有望「衝破40萬月薪」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1源田壯亮12強吐心聲：承認台灣變強

2陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚不一樣帥氣

3紅葉奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨翻

4葉總領軍飛日本　味全排陳冠偉等5投進修

5「江坤宇三壘」被質疑背後真相曝光

最新新聞

1陳太太暴增！陳傑憲：別有想像

2麟洋配年終賽最後一舞　對手讚威脅性

312強英雄凱旋有獎金！富邦悍將慷慨頒460萬　4人各獲百萬獎勵

4普里查德板凳砍25分媲美「小刺客」

5鈴木一朗、上原浩治日本名人堂候補

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#辰己涼介 老婆大跳《台灣尚勇》　網友朝聖直呼被圈粉：歡迎來台交流

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

【泰格與雪兒】憑實力單身
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366