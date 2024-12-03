紅葉國小奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨喊：想去富邦悍將

▲▼富邦文教基金會捐贈紅葉國小新公務車。（圖／富邦文教基金會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第31屆原棒協關懷盃落幕，富邦文教基金會為支持基層棒球教育，特別選在冠軍隊伍紅葉國小少棒隊的頒獎當天送上大禮。富邦悍將球星張進德與王勝偉親自駕駛新公務車進場，為小選手帶來意外驚喜。

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紅葉國小地處山區，交通不便，許多小球員來自台東各地需要住校。這輛新車將取代老舊車輛，除了協助週末接送返家外，也將擔負球隊參賽任務。富邦悍將同時捐贈250顆二手職棒用訓練用球，希望提供小球員更好的訓練環境。

這項合作源自富邦文教基金會參與慕尼黑國際兒少影展的說故事工作坊，發現小球員在球場外的不同面向，因此展開長期合作計畫。基金會協助孩子檢視球隊訓練經驗，練習表達自我，記錄成長過程，建立完整的情緒支持體系。

捐贈現場，印有富邦悍將隊徽及紅葉少棒球衣圖騰的新車甫進場，就吸引小球員爭相試乘。身兼原棒協理事長的王勝偉勉勵小將：「新的交通車會帶你們征戰更多賽事，比賽一定要更加認真！」王勝偉也問小球員，「這台車要帶你們去哪裡的？去哪一隊？」小球員秒回「富邦悍將！」小球員們也開心地將新車暱稱為「悍將號」，並向兩位職棒學長承諾會交出好成績。

▲富邦文教基金會捐贈紅葉國小新公務車。（圖／富邦文教基金會提供）