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擺爛賭狀元籤？爵士可能交易4大主力　中鋒凱斯勒進入湖人雷達

▲▼爵士柯林斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲爵士柯林斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

爵士至今僅繳出4勝16敗的慘績，NBA名記者史坦(Marc Stein)披露，猶他可能會在季中交易截止前送走多名主力，包括前鋒柯林斯(John Collins)、主控塞克斯頓(Collin Sexton)、第6人克拉克森(Jordan Clarkson)和中鋒凱斯勒(Walker Kessler)等人，圍繞「芬蘭司機」馬卡南(Lauri Markkanen)進行重建。

NBA資深記者史坦披露，「聯盟普遍認為，爵士的柯林斯——與其他資深球員如克拉克森及塞克斯頓一樣——是從現在到2月6日(當地時間)交易截止前，主要的交易候選人，這是由爵士總裁安吉(Danny Ainge)所主導的。」

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美國媒體《Fadeaway World》指出，這3位爵士主力加入了中鋒凱斯勒的行列，成為陣中可能被交易的球員，目前以4勝16敗名列聯盟倒數第3的猶他，本季恐有「大規模變動」，當然前提是他們能得到理想的報價。

▲▼湖人詹姆斯、爵士塞克斯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲爵士塞克斯頓。（圖／達志影像／美聯社）

上季才從老鷹被送到鹽湖城的27歲大前鋒柯林斯，身上的5年合約進入最後1年，如今再次陷入交易傳聞，他本季打出個人自2019-2020賽季以來的最佳表現，場均能得17.8分、8.8籃板，投籃命中率達到53.5%，被主帥哈迪(Will Hardy)稱為球隊的「引擎」。

史坦說，「爵士對於柯林斯的表現感到滿意，他們很高興以非常低的代價，一個未來的次輪籤，從亞特蘭大接手了他的合約。」

▲▼庫茲馬表態願與克拉克森一起替菲律賓男籃效力 。（圖／達志影像／美聯社）

▲爵士克拉克森 。（圖／達志影像／美聯社）

除了柯林斯，2021年最佳第6人得主克拉克森和主控塞克斯頓也被各隊關注，史坦直言，爵士本季優先考量的是「選秀順位」，以杜克17歲天才弗拉格(Cooper Flagg)為首的一批強大新血將投入明年的NBA選秀會。

根據史坦的說法，爵士計劃圍繞「芬蘭司機」馬卡南進行重建。相較於柯林斯，克拉克森和塞克斯頓對別隊來說更具吸引力，因為他們的合約價碼較低，克拉克森的合約為2年2837萬美元，塞克斯頓則是4年7095萬美元。

值得一提的是，現年23歲的凱斯勒之前曾被點名，是湖人密切關注的長人之一，這位2022年首輪新秀現在領的仍是新秀合約，本季薪資僅290萬美元，下一季則是490萬美元，對湖人來說是相當低廉的價碼。

▲▼爵士中鋒凱斯勒。（圖／路透）

▲爵士中鋒凱斯勒。（圖／路透）

關鍵字： NBA爵士柯林斯塞克斯頓克拉克森凱斯勒湖人

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