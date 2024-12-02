辰己涼介豪言受神明眷顧鐵定入選經典賽　「因為我有技術」

▲辰己涼介化身小金人。（圖／截自樂天X）

記者游郁香／綜合報導

日本12強賽外野手辰己涼介頻頻發下豪語，包括放話輸給台灣就改練投手，更在頒獎典禮上大玩變裝秀，把自己塗成了「小金人」，引來正反兩面的評價。有日本球迷認為他自信過頭，再也不要召他入國家隊，但辰己涼介絲毫不受影響，他自認受到神明眷顧，一定會入選2026經典賽名單，「因為我有技術。」

辰己涼介最近在日職年度頒獎典禮上，化身日本武士、開膛手傑克和將軍，更在金手套獎頒獎典禮上，以塗滿金箔「全身金光閃閃」的裝扮出現，有部分日本網友覺得他「太過火」，不尊重其他獲獎者，連他的爸爸辰己浩三都透過媒體痛批，「再怎麼說也太過分了。」

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▲辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

不過辰己涼介絲毫沒有受到影響，就像他在金手套獎頒獎典禮上說的，「與這種裝扮相反，我的守備非常穩健，我覺得守備之神在看著我。」他自認受到神明眷顧，自信一定會入選2026經典賽名單，「因為我有技術。」而日本監督井端弘和確實給他好評，「果然，辰己達到了我們預期的表現。」

日本媒體認為，辰己涼介確實在12強賽展示了自己擁有足夠的實力，8場比賽，29個打數擊出9支安打，打擊率達到3成10。9支安打中有7支打向中左外野，3支二壘打全部是逆向擊球，還獲得8次四壞球保送，上壘率為4成47，並成功盜壘1次。

▲辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

日本媒體指出，辰己涼介在金牌戰9局的表現尤為突出，他身為首名上場的打者，打出一二壘間穿越的安打，站上1壘壘包，「在這敗局已定的情況下，他能做的就是擊出安打、上壘，並為日本隊創造進攻機會。他確實完成了這個任務。」但後續上場的隊友未能跟進，日本隊無力扭轉頹勢，「最終，唯一有所作為的，只有辰己一人。」