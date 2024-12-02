運動雲

>

辰己涼介豪言受神明眷顧鐵定入選經典賽　「因為我有技術」

▲▼ 辰己涼介 。（圖／截自樂天X）

▲辰己涼介化身小金人。（圖／截自樂天X）

記者游郁香／綜合報導

日本12強賽外野手辰己涼介頻頻發下豪語，包括放話輸給台灣就改練投手，更在頒獎典禮上大玩變裝秀，把自己塗成了「小金人」，引來正反兩面的評價。有日本球迷認為他自信過頭，再也不要召他入國家隊，但辰己涼介絲毫不受影響，他自認受到神明眷顧，一定會入選2026經典賽名單，「因為我有技術。」

辰己涼介最近在日職年度頒獎典禮上，化身日本武士、開膛手傑克和將軍，更在金手套獎頒獎典禮上，以塗滿金箔「全身金光閃閃」的裝扮出現，有部分日本網友覺得他「太過火」，不尊重其他獲獎者，連他的爸爸辰己浩三都透過媒體痛批，「再怎麼說也太過分了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

▲辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

不過辰己涼介絲毫沒有受到影響，就像他在金手套獎頒獎典禮上說的，「與這種裝扮相反，我的守備非常穩健，我覺得守備之神在看著我。」他自認受到神明眷顧，自信一定會入選2026經典賽名單，「因為我有技術。」而日本監督井端弘和確實給他好評，「果然，辰己達到了我們預期的表現。」

日本媒體認為，辰己涼介確實在12強賽展示了自己擁有足夠的實力，8場比賽，29個打數擊出9支安打，打擊率達到3成10。9支安打中有7支打向中左外野，3支二壘打全部是逆向擊球，還獲得8次四壞球保送，上壘率為4成47，並成功盜壘1次。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

▲辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

日本媒體指出，辰己涼介在金牌戰9局的表現尤為突出，他身為首名上場的打者，打出一二壘間穿越的安打，站上1壘壘包，「在這敗局已定的情況下，他能做的就是擊出安打、上壘，並為日本隊創造進攻機會。他確實完成了這個任務。」但後續上場的隊友未能跟進，日本隊無力扭轉頹勢，「最終，唯一有所作為的，只有辰己一人。」

關鍵字： 12強棒球日本隊日本武士隊辰己涼介

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG　網：期待再戰WBC

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG　網：期待再戰WBC

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

陳傑憲談旅外鬆口了！「不是每個人都有機會」：會想去闖闖看

陳傑憲談旅外鬆口了！「不是每個人都有機會」：會想去闖闖看

「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

留在富邦「不上不下」　25歲蘇煒智任意引退：換條路試試看

留在富邦「不上不下」　25歲蘇煒智任意引退：換條路試試看

12強英雄將休兵？蔡其昌點名旅外好手　有意參加經典賽資格賽

12強英雄將休兵？蔡其昌點名旅外好手　有意參加經典賽資格賽

林昱珉「1原因」恐不能打經典賽！最大關鍵曝光

林昱珉「1原因」恐不能打經典賽！最大關鍵曝光

收到張奕「特選」禮物　林岳谷看12強許下心願

收到張奕「特選」禮物　林岳谷看12強許下心願

爵士「準絕殺」竟被教頭毀了！　詹皇投進1萬5000球里程碑險勝

爵士「準絕殺」竟被教頭毀了！　詹皇投進1萬5000球里程碑險勝

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

熱門新聞

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG　網：期待再戰WBC

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

陳傑憲談旅外鬆口了！「不是每個人都有機會」：會想去闖闖看

「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

留在富邦「不上不下」　25歲蘇煒智任意引退：換條路試試看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

2江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG

3台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

4陳傑憲談旅外鬆口了：會想去闖闖看

5「水貨狀元」怒嗆詹皇、布朗尼

最新新聞

1國家隊隊友「激烈爭球」竟笑著收場

2接棒未來女棒協會盃奪冠　稱霸年度兩大賽

3王維中笑言陳晨威開轟有幫忙調整

4台灣山林異動　宋嘉翔、林華偉退出

5爵士「準絕殺」竟被教頭毀了！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

林智勝合體「金鏞」看台灣奪冠　「贏日本就是爽！等了32年了」

「訂珍奶還是奶茶？」　王勝偉幽默談情蒐助12強奪冠

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366