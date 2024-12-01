厄文有望首座MVP？單核領軍連繳神表現　唐西奇休5場獨行俠拿4勝

Kyrie Irving had a NIGHT ✨



30 PTS | 9 AST | 7 REB | 4 STL | 6 3PM@dallasmavs win their 3rd in a row! pic.twitter.com/dFOcfpIwjT — NBA (@NBA) December 1, 2024

記者游郁香／綜合報導

32歲的8屆全明星後衛厄文(Kyrie Irving)，被多名偉大前輩點名是「史上技術最佳」的球員，他2023年轉戰達拉斯後找到歸屬感，上季幫助獨行俠重返睽違13年的總冠軍賽，在兩名巨星搭檔唐西奇(Luka Doncic)、湯普森(Klay Thompson)近期都掛傷號之下，他連續繳出MVP數據，達拉斯戰績回升到12勝8敗。

2016年騎士隊史首冠功臣厄文，在塞爾提克與籃網歷經各種風波後，2022-23賽季中來到獨行俠，他很快就融入團隊，獲得達拉斯球迷的支持，心態比過去更加成熟的他，上季與「金童」唐西奇聯手率隊打進總冠軍賽，可惜僅拿1勝不敵他的前東家綠衫軍。

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▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社，下同）

獨行俠今夏網羅了灣區4冠神射湯普森，組成了3巨頭，希望能再次衝擊總冠軍，開季表現卻很掙扎，一度僅繳出5勝7敗，不過他們近期狀態止跌回升，儘管當家頭牌唐西奇自11月20日出戰鵜鶘後就持續因手腕傷勢缺陣，K湯也遭逢腳傷，近3場都沒上陣，不過厄文扛起了整支球隊。

這位32歲全明星後衛今(1)日作客爵士，以25投11中飆出30分、9助攻和7籃板，外帶4抄截，三分13投6中，率隊以106比94迎接3連勝，唐西奇缺席的這5戰，獨行俠取得4勝1敗的佳績，目前以12勝8敗竄升西區第5。

根據《StatMuse》的統計，獨行俠上季在少了唐西奇的情況下，只拿下4勝8敗，本季多虧厄文打出MVP表現，出賽19場，場均能砍24.5分、5.4助攻、4.7籃板和1.1抄截，投籃命中率達到50.9%，三分球命中率也有46.6%，在「金童」傷停期間，達拉斯仍維持不可思議的高勝率。

美國媒體《ClutchPoints》指出，獨行俠在厄文的帶領下打得非常出色，「厄文能夠成為MVP嗎？一位從未獲得過MVP選票的球員，能在32歲時獲得這個獎項嗎？嗯，一切皆有可能。 」